Danielle Collins remporte son premier match après une chirurgie de l’endométriose

L’Américaine Danielle Collins a déclaré que souffrir d’endométriose était « choquante » après avoir remporté son premier match depuis mars à Roland-Garros dimanche.

L’homme de 27 ans a dû subir une intervention chirurgicale après avoir reçu un diagnostic de maladie dans laquelle le tissu qui recouvre habituellement l’intérieur de l’utérus se développe à l’extérieur de celui-ci.

On pense que l’endométriose peut affecter 10 pour cent ou plus des femmes et certaines de ses causes sont inconnues.

Il peut provoquer des douleurs pelviennes et l’infertilité, entre autres symptômes.

Collins a déclaré au Telegraph dans une interview plus tôt cette semaine que les médecins ont retiré « un kyste de la taille d’une balle de tennis de mon ovaire ».

Mais elle a déclaré que l’opération avait été un succès, après avoir battu le qualifié chinois Wang Xiyu 6-2, 4-6, 6-4 pour atteindre le deuxième tour à Roland Garros.

« Comme la plupart des femmes dans le monde qui ont nos cycles menstruels, je pense que c’est quelque chose que parfois, lorsque nous faisons face à ces moments douloureux, nous apprenons à l’accepter », a déclaré Collins, qui a atteint les quarts de finale de Roland-Garros l’année dernière.

«Et pour moi, les choses ont commencé à devenir trop anormales et vraiment malsaines, et cela me causait beaucoup de ravages à cette époque…

« Cela a certainement présenté ses défis, mais cela a été vraiment choquant, comme depuis la chirurgie, je me sens tellement mieux. »

De nombreux cas possibles d’endométriose ne sont jamais diagnostiqués, et Collins a déclaré qu’elle « avait en quelque sorte eu des erreurs de diagnostic en cours de route ».

« (J’ai) en quelque sorte pensé que c’était (une) (chose) normale à gérer », a-t-elle ajouté.

« Je ne savais pas que je me sentirais beaucoup mieux après l’opération, donc je suis vraiment soulagé. »

Collins espère que parler de son expérience encouragera d’autres femmes à demander de l’aide si elles se trouvent dans une situation similaire.

« Parfois, il n’y a pas de lumière au bout du tunnel.

« Donc, si jamais je peux être l’ami de quelqu’un et partager mon expérience, j’espère que cela pourra leur offrir des connaissances ou des informations qu’ils ne connaissaient peut-être pas auparavant.

« J’ai eu la chance d’avoir un ami dans ma vie qui souffrait d’endométriose, et cela m’a aidé à identifier ce à quoi j’avais affaire. Je pense que le simple fait de pouvoir en parler avec d’autres femmes donne du pouvoir. »

La numéro 50 mondiale, ancienne demi-finaliste de l’Open d’Australie, affrontera Anhelina Kalinina au prochain tour, après la victoire de l’Ukrainienne 6-2, 6-4 sur la triple championne du Grand Chelem Angelique Kerber.

« J’avais très peur d’en faire trop ou d’en faire trop trop tôt », a déclaré Collins.

« Je pense que j’ai vraiment pris mon temps et que j’étais très prudent, et donc je pense qu’à long terme, cela m’a vraiment profité parce que vous ne voulez certainement pas vous blesser après avoir subi une opération et tout ça. »

