Danielle Collins domine Iga Swiatek pour organiser la finale de l’Open d’Australie avec Ashleigh Barty

Une Ashleigh Barty impitoyable a remporté sa première finale de l’Open d’Australie jeudi avec une démolition clinique en deux sets de Madison Keys pour organiser un match pour le titre avec la percutante Danielle Collins.

Le numéro un mondial a submergé les Keys, classés au 51e rang, 6-1, 6-3 en seulement 62 minutes avec un autre Américain qui attendait après que le Collins tout-business ait écrasé la septième tête de série polonaise Iga Swiatek 6-4, 6-1.

Barty est la première femme australienne à décider de son Grand Chelem à domicile depuis Wendy Turnbull en 1980 et vise à devenir la première gagnante depuis Chris O’Neil deux ans plus tôt.

Mais la tenace Collins se dresse sur son chemin samedi avec la jeune femme de 28 ans qui profite d’une deuxième venue après une opération l’année dernière pour l’endométriose qui l’a laissée sans douleur.

Neuf mois plus tard, elle a un dossier de 32-7 victoires-défaites, remportant ses premiers titres en simple WTA l’année dernière à Palerme puis à San Jose.

Après avoir fait les demi-finales à Melbourne en 2019, elle dispute désormais une première finale de Chelem et entrera pour la première fois dans le top 10 pour couronner un retour remarqué.

« Jouer contre la joueuse numéro un au monde dans son pays d’origine, ça va être spectaculaire », a déclaré Collins à propos de la finale.

« Je ne pourrais pas être plus heureux. Ça a été un tel voyage, tant d’années de travail acharné. »

Barty, cependant, a été endémique jusqu’à présent, n’abandonnant le service qu’une seule fois en six matches et n’a pas encore perdu un set alors qu’elle a traversé la moitié supérieure du tableau féminin.

« Ça va être incroyable »

Elle cherche également à ajouter à ses titres de Roland-Garros 2019 et de Wimbledon 2021 et est sur une séquence de 10 victoires consécutives pour commencer l’année.

« Être en finale le week-end de votre Grand Chelem à domicile, c’est ce dont rêvent beaucoup de joueurs australiens. Oui, ça va être une expérience incroyable samedi », a déclaré Barty.

« De toute évidence, j’ai pu mettre Maddie mal à l’aise et la mettre dans la presse, et cela faisait également partie du plan. J’avais l’impression que nous avions fait du très bon travail dans l’ensemble en jouant le match selon nos conditions. »

Barty a rendu hommage à Keys, un ancien joueur du top 10 qui est à nouveau en hausse après des années difficiles.

« C’est tellement agréable de la revoir là où elle appartient », a déclaré Barty. « C’est un être humain incroyable. »

La tête de série, qui a joué au cricket avec son équipe mercredi pour se détendre, était une fois de plus aux commandes de son jeu avec un coup droit offensif et un revers mortel.

L’Australienne a immédiatement fait pression sur le service de Keys pour créer un point de rupture qu’elle a converti avec un vainqueur croisé pour affirmer le contrôle précoce.

Elle a consolidé alors que Keys luttait pour mettre sa raquette sur le ballon et l’Américaine a de nouveau été brisée au cinquième match.

Keys a finalement remporté ses premiers points sur le service de Barty lors du match suivant, mais ce fut un coup dur alors que l’Australienne a pris d’assaut 5-1 devant avant qu’une double faute ne lui donne deux points de set et qu’elle claque un retour de coup droit pour se convertir.

Il est allé avec le service à 2-2 dans le deuxième set avant que Barty ne passe à la vitesse supérieure, avec un tir de passe gagnant une autre pause à 4-2 clair et il n’y avait pas de retour en arrière pour l’Américain.

Collins a également volé hors des blocs contre l’ancien champion de Roland-Garros Swiatek, prenant une avance de 4-0 au premier set.

Un Swiatek nerveux a commis une double faute dans le match d’ouverture pour offrir à Collins une pause précoce et les coups de fond implacables de l’Américaine lui en ont valu une autre.

Mais le courageux Polonais a riposté alors que Collins a commis une double faute pour donner une opportunité de point de rupture.

Mais l’Américaine tout en action, qui a choisi de ne pas s’asseoir et de se reposer à chaque changement de côté, s’est recomposée pour servir le plateau.

Collins était maintenant en mission et a rapidement breaké pour prendre en charge le deuxième set alors qu’elle sautait sur le deuxième service de Swiatek, breakant à nouveau pour une course sans faute 3-0 et tout était fini pour la joueuse de 20 ans.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici.