Danielle Colby, star d’American Pickers, partage une photo de l’hôpital et détaille son “parcours de santé” avec des fibromes

La star de “American Pickers”, Danielle Colby, a récemment révélé à ses fans qu’elle souffrait de fibromes utérins “incroyablement douloureux” et qu’elle devait subir une hystérectomie.

Elle s’est rendue sur Instagram jeudi pour partager une photo d’elle-même dans une chaise d’hôpital, portant un masque chirurgical et tenant une tasse Dunkin ‘Donuts.

“J’ai beaucoup de sentiments en ce moment, mais mon sentiment le plus répandu et le plus accablant est la gratitude”, a-t-elle commencé sa légende.

“Si vous voulez en savoir plus sur mon parcours de santé, vous pouvez lire mon TRÈS long article sur Patreon. Il y a trop de choses pour commencer à essayer de tout expliquer dans l’espace limité autorisé ici.”

Danielle est allée à Patreon où elle a partagé un long article de blog détaillant qu’elle devra subir une intervention chirurgicale.

“Tout d’abord, je veux dire à quel point je suis heureux que ma fille Memphis et son partenaire Oliver, leurs deux chiens, leurs deux chats soient tous rentrés en toute sécurité dans l’Illinois. Elle vit près de moi, mon fils est proche et l’hôpital où Mon opération est également très proche. Il y a un très bon magasin de nouilles à 10 minutes. J’ai donc trouvé mon petit coin de paradis ici dans l’Illinois, pour me reposer et récupérer pendant les quatre prochains mois environ.” elle a commencé.

Elle a détaillé la trame de fond de ce qui a conduit à son diagnostic: “Il y a environ quatre mois, j’ai partagé avec la petite amie de Mike, Tish, que je passais un moment terrible sur le plateau à gérer mes cycles menstruels. Il semblait que je saignais toujours, c’était toujours une atroce quantité de douleur, j’avais l’impression d’être retenu par de nombreuses opportunités parce que je ne pouvais pas comprendre comment contrôler la quantité de douleur avec laquelle je vivais.

“Elle m’a parlé pendant un moment de l’importance d’aller chez le gynécologue et de s’assurer que tout allait bien. Donc, il y a environ trois mois, j’ai enfin pu trouver une gynécologue, prendre rendez-vous, passer plusieurs examens et comprendre plus de ce qui se passait dans mon corps. Je suis extrêmement reconnaissante de cette conversation avec Tish parce que j’ai découvert que j’avais des fibromes utérins”, a poursuivi Danielle.

Selon la MayoClinic, les fibromes utérins “sont des excroissances non cancéreuses de l’utérus qui apparaissent souvent pendant les années de procréation”.

Elle a fait savoir à ses fans qu’elle avait une opération prévue.

“J’ai mon intervention chirurgicale prévue dans la semaine pour une hystérectomie. Donc, dans une semaine, j’aurai un certain soulagement. J’aurai un autre type de douleur, mais je suis ravi d’être plus proche du processus de guérison”, a déclaré Colby. a écrit.

“Je ne sais pas exactement quoi dire en ce moment sur ce que je ressens parce que je ressens beaucoup de tout. La plupart du temps, je me sens juste reconnaissant.”

“Si vous êtes un professionnel de la santé, merci. Merci, merci, merci. Je ne saurais dire assez merci. Je peux voir dans les yeux de tout le monde qu’ils sont épuisés, mais d’une manière ou d’une autre, quelque chose les pousse à continuer à aller travailler tous les jours dans un environnement où le risque est élevé et la grille salariale ne l’est pas », conclut-elle.

La populaire série télé-réalité History Channel, créée en 2010, raconte les aventures des cueilleurs alors qu’ils voyagent à travers le pays dans l’espoir de trouver et de sauver des objets précieux avec des histoires profondément ancrées dans l’histoire américaine. Colby fournit une aide indispensable lorsque les deux esprits se retrouvent dans des impasses comiques en cours de route.

Frank Fitz a fait sa sortie de “American Pickers” après avoir co-animé l’émission avec Mike Wolfe. Bien que la relation du duo ait été tendue, plus tôt cette année, Wolfe a révélé que Fitz avait subi un accident vasculaire cérébral.

“J’ai été très privé au cours de la dernière année en ce qui concerne la vie de Frank et le voyage qu’il a fait”, a écrit Wolfe sur Instagram en juillet. “Il y a eu beaucoup d’opinions sur mon amitié et celle de Frank et sur la série, mais ce n’est pas le moment de remettre les pendules à l’heure. Il est maintenant temps de prier pour mon ami.

“Frank a subi un accident vasculaire cérébral et est à l’hôpital. Veuillez le garder dans vos cœurs et vos pensées.”

Wolfe a poursuivi: “Frank, je prie plus que tout pour que tu réussisses. Je t’aime mon pote.”

À l’époque, le manager de Colby a déclaré à Fox News Digital : “Pour le moment, Danielle ne commentera pas le respect de la vie privée de Frank et de ses proches pendant sa convalescence.”