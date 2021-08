Danielle Colby d’American Pickers filme avec le frère de Mike Wolfe, Robbie, après que Frank Fritz ait accusé la star de le remplacer

La star d’AMERICAN Pickers, Danielle Colby, a révélé qu’elle avait filmé avec le frère de Mike Wolfe, Robbie Wolfe.

Le joueur de 45 ans a partagé une photo avec Robbie sur le plateau après que Frank Fritz ait accusé le frère de Mike de le remplacer dans la série.

Frank a récemment affirmé que le frère de Mike l’avait remplacé sur American Pickers[/caption]

Danielle prendre à Instagram jeudi pour partager une photo de retour avec Robbie, qu’elle a légendé: « C’était juste au début du spectacle. Je lui ai rendu visite ainsi que sa nouvelle boutique récemment lors de mes déplacements.

«Pour un aperçu de mon temps avec Robbie et Mike, vous pouvez consulter mon Road Dog Diaries sur Patreon avec le niveau Lava Lust.

« Je vais en publier quelques autres #throwbackthursday photos là-bas aussi pour le niveau Sensual Spark. Suivez l’arbre de liens dans ma bio ! »

DanielleLe poste de Frank arrive peu après que Frank, 55 ans, ait accusé Robbie de le remplacer sur American Pickers.

Frank a abandonné un certain nombre d’accusations contre son ancienne co-star ces dernières semaines.

MIKE CONFIRME LA SORTIE DE FRANK DU SHOW

Suite à l’absence de Frank de Cueilleurs américains, Mike a pris à Instagram le 21 juillet à révèle que sa co-star de longue date ne fait plus partie de la série.

Dans la déclaration, Mike a déclaré qu’il « connait Frank depuis aussi longtemps que je me souvienne » et « il a été comme un frère pour moi ».

Après avoir déclaré que le « message » de l’émission est que nous « avons tous un fil conducteur », Mike a conclu: « Frank va me manquer, comme vous tous, et je prie pour le meilleur et toutes les bonnes choses pour lui sur la prochaine partie de son voyage.

FRANK PREND LA PAROLE

Frank a répondu à la déclaration de Mike tout en parlant exclusivement au Sun, déclarant: «La déclaration de Mike était des taureaux ***, quelqu’un l’a écrite pour lui.

«Nous n’avons jamais été amis à l’école primaire.

« Je ne crois pas qu’en dix ans il m’ait dit cinq belles choses, tu vois ?

« À moins qu’il ne coupe quelqu’un d’autre et que nous riions tous les deux. »

Franc a poursuivi: «Mike ne m’a pas appelé lui-même, jamais, comme je l’ai dit – nous ne nous sommes pas parlé depuis deux ans.

« C’est la vérité à 100% et je n’aime pas les gens qui mentent aux gens.

« Je ne suis pas un menteur simplement parce que mon cerveau ne peut pas se rappeler si j’ai menti ou non.

« Je ne mens pas aux gens, même si ça fait mal. Si cela vous blesse, je suis désolé. Si tu ne m’aimes plus, c’est ton problème.

Après avoir répété qu’il n’avait pas parlé à Mike depuis deux ans, Frank a déclaré: « C’est vrai et je ne vais pas m’asseoir ici et mentir aux gens.

«Et s’il n’aime pas ça, alors peut-être qu’il aurait dû m’appeler f ******. Peut-être qu’il aurait dû appeler et dire ‘Hé, comment va ton dos ?’ »

Frank- qui s’était auparavant confié au Sun à propos de son blessure au dos qui l’a conduit à perdre 65 livres– a ajouté : « Il sait que je me suis fait mal au dos, tout le monde dans l’ensemble du réseau savait que je me suis fait mal au dos, mais une personne – une seule – a-t-elle appelé et vu comment j’allais ? Non.

« Alors, comment vous sentez-vous ? Cela vous donne l’impression que vous n’êtes qu’un numéro.

« C’était comme ‘Oh, tu t’es fait mal au dos ? Eh bien, la vie continue, vous savez. Va te faire foutre.

COMBATTRE LES COSTARS

Les fans d’American Pickers se sont demandé où était Frank au cours de la saison la plus récente, alors que son dernier épisode avait été diffusé en mars 2020.

Alors qu’il a déclaré au Sun que son absence initiale était due à sa blessure au dos, il a également révélé n’a pas parlé à Mike depuis deux ans.

Franck a dit : « [Mike] savait que mon dos était foutu, mais il ne m’a pas appelé pour me demander comment j’allais. C’est juste comme ça.





Bien que la cause exacte de la tension n’ait pas été précisée, Frank a déclaré: «Le spectacle est incliné vers lui à 1000%. Je ne peux même pas me pencher aussi bas pour te montrer combien.

« C’est très bien. C’est comme si vous aviez Aerosmith et qu’il y avait Steven Tyler et qu’il était le leader. J’ai trouvé ma place, je suis deuxième et il est numéro un de l’émission. Ce n’est pas un problème avec moi, peut-être qu’il a un problème.

Danielle semble avoir choisi le côté de Mike dans la querelle, car elle a récemment est allé sur Instagram pour déclarer que Frank ne se sentait pas bien.

Frank a récemment parlé de sa relation tendue avec Mike[/caption]

Le dernier épisode de Frank diffusé en mars 2020[/caption]

Danielle a récemment qualifié Frank de «malaise» alors qu’elle faisait l’éloge de Mike[/caption]