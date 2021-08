Danielle Colby d’AMERICAN Pickers a déclaré qu’il était « normal d’être séparé » des autres s’ils « ne correspondent pas » après que Frank Fritz a été renvoyé de la série.

Danielle, 45 ans, aurait choisi un camp entre Franc, 55, et Mike Wolf, 57 ans, alors que leur querelle en cours s’intensifie.

Mike et Danielle photographiés ensemble

Mike aimerait « retourner au travail » sur American Pickers

Dans sa longue Publication Instagram, les Cueilleurs américains star a écrit: « Parfois, votre personnalité ne s’intégrera tout simplement pas dans leur monde ou leur récit de manière positive, peu importe à quel point vous essayez ou combien vous voulez appartenir ou être avec eux ou » faire partie « , de leur cercle, parfois vous devez juste être d’accord pour être séparé d’eux.

La star de télé-réalité a poursuivi : « C’est bon. Soyez simplement le meilleur que vous puissiez être aujourd’hui. Vous ne vous intégrerez pas toujours, c’est généralement une protection pour tout le monde.

« Vous pouvez toujours travailler pour le plus grand bien de tous, y compris de ceux qui vous tiennent à l’extérieur. »

La star de la télévision a dit à ses abonnés de « marcher en paix et de diriger avec amour et de se rappeler que parfois les personnes les plus difficiles à aimer sont celles qui ont le plus besoin d’amour ».

La citation inspirante déclarait : « Nous voulons tous être extraordinaires et nous voulons tous simplement nous intégrer.

« Malheureusement, les gens extraordinaires s’intègrent rarement. »

Danielle, qui a rencontré Dolly Parton dans l’émission, a conclu : « Ça va. Tout le monde n’a pas besoin de vous aimer. Assurez-vous simplement que dans ces moments sacrés seuls, vous vous aimez.

Actuellement basé à Porto Rico, Danielle a aidé à la reconstruction de l’île tout en consacrant son temps aux orphelinats et aux refuges pour animaux, selon History Channel.

Bien que Danielle ait été répertoriée comme membre de la distribution sur le site Web de l’émission, elle n’est pas apparu dans la série alors que les téléspectateurs pensaient qu’elle avait quitté la série.

Franc également n’est pas apparu sur American Pickers ces dernières saisons en raison de la chirurgie du dos épuisante, ce qui lui a laissé environ 185 points de suture et deux tiges dans sa colonne vertébrale.

Récemment, Mike a confirmé la sortie de Frank du spectacle sur les réseaux sociaux.

Il a légendé une photo du casting: « Je connais Frank depuis aussi longtemps que je me souvienne, il a été comme un frère pour moi.

« Le voyage que Frank, Dani et moi avons commencé en 2009, comme toute la vie, a connu des hauts et des bas, des bénédictions et des défis, mais il a aussi été le plus gratifiant. »

Mike a conclu: « Frank va me manquer, comme vous tous, et je prie pour le meilleur et toutes les bonnes choses pour lui dans la prochaine partie de son voyage. »

Frank a parlé au Sun de son côté de la querelle avec Mike.

Il a déclaré : « Je n’ai pas parlé à Mike depuis deux ans. Il savait que mon dos était foutu, mais il ne m’a pas appelé pour me demander comment j’allais. C’est juste comme ça.

Frank a ajouté : « C’est bien. C’est comme si vous aviez Aerosmith et qu’il y avait Steven Tyler et qu’il était le leader. J’ai trouvé ma place, je suis deuxième et il est numéro un de l’émission.





« Ce n’est pas un problème avec moi, peut-être qu’il a un problème. »

Il aimerait revenir à l’émission History et « reprendre mon travail» dans lequel il est apparu depuis 2010.

Les fans ont choisi leur camp entre Frank et Mike en raison de leur querelle en cours, car les téléspectateurs ont également menacé d’arrêter de regarder Cueilleurs américains.

Danielle a dit que « tout le monde n'a pas besoin de t'aimer »

Danielle, Mike et Frank photographiés ensemble

Frank n'a pas parlé à Mike « depuis deux ans »