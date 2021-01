En maladie et en santé, Abattu étoiles Danielle Busby et Adam Busby collent ensemble.

Le mardi 5 janvier, les personnalités de TLC ont déclaré à leurs millions d’abonnés Instagram que Danielle subirait son « test le plus invasif » depuis que de mystérieux problèmes médicaux ont frappé la mère de six enfants il y a quelques mois.

«Aujourd’hui est le jour du test le plus invasif de @dbusby à ce jour», a déclaré Adam sur les réseaux sociaux à côté d’une photo de sa femme à l’hôpital. « Prier cela conduit à des réponses et à une direction claire pour les médecins. C’est tout ce que nous sommes à l’aise de partager pour le moment. Veuillez respecter cela en cette période d’incertitude actuelle et ne pas spéculer. Juste demander des prières. »

La star de télé-réalité a promis de proposer des mises à jour lorsque «Danielle est à l’aise».

En novembre dernier, Danielle, 37 ans, a été admise aux urgences lorsqu’elle a commencé à souffrir.sensations alarmantes dans ses bras et ses jambes. «Depuis, le couple s’est engagé à rétablir la santé de Danielle.