Apple TV + est de retour avec de superbes friandises pour les enfants ! « Aides » la saison trois revient avec de tout nouveaux épisodes le vendredi 6 janvier.

Danielle Brooks invitée dans “Helpsters”

Le dernier Aides les épisodes présentent une gamme impressionnante de stars invitées et nous avons un extrait exclusif en avant-première qui présente l’une de nos préférées – Danielle Brooks ! Brooks joue nul autre que Donna la dentiste dans la série. Découvrez le précieux clip ci-dessous:

La qualité de la star invitée comprend également Andrea Martin (“Evil”), lauréat d’un Emmy Award, John Oliver (“Last Week Tonight with John Oliver”), Tami Sagher (“Search Party”), Nathan Lee Graham (” Zoolander »), Mario Cantone (« Et juste comme ça »), la nominée aux Grammy Awards Rebecca Naomi Jones (« Genius »), Johnathan Fernandez (« Gossip Girl »), Eugene Cordero (« Loki »), Maulik Pancholy (« Only Murders dans le bâtiment »), Sunita Mani (« Fougueuse »), Ikechukwu Ufomadu (« ZIWE »), nominée aux Emmy Awards, Margaret Cho (« Fire Island »), nominée aux Emmy Awards et aux Grammy Awards, Alex Newell (« Zoey’s Extraordinary Playlist ”), Rebecca Henderson (“Poupée russe”), Ephraim Sykes, nominé aux Grammy Awards et aux Tony Awards (“Ain’t Too Proud”), Jackie Hoffman, nominée aux Emmy Awards (“Glass Onion: A Knives Out Mystery”), Danny Pudi ( “Mythic Quest”), Shannon Devido (“Difficult People”) et plus encore, ainsi que les invités musicaux Blood Orange, Blanco Brown, Jensen McRae et Grammy Awar, nominés aux Grammy Awards d nominé Syd.

La série acclamée suit Cody et les Helpsters, une équipe de monstres dynamiques qui aiment résoudre des problèmes. Qu’il s’agisse de planifier une fête, d’escalader une montagne ou de maîtriser un tour de magie, les Helpsters peuvent tout comprendre, car tout commence par un plan.

Les tout nouveaux épisodes de Aides sont disponibles le vendredi 6 janvier sur Apple TV+.