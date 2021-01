Danielle Armstrong a riposté contre les trolls honteux et a insisté sur le fait que son poids de grossesse était tout à fait normal.

L’ancienne star de Towie, 32 ans, a été soumise à un barrage d’abus en ligne après avoir gagné quatre pierres alors qu’elle était enceinte de son premier enfant avec son fiancé Tommy Edney.

Elle a accueilli sa fille, Orla Mae, en mai et a depuis perdu trois pierres – minceur d’une taille 16 à 10.

Dans un post sur Instagram, Danielle s’est ouverte sur les insultes de cruels trolls et a insisté sur le fait qu’elle avait passé les deux premiers mois après avoir accouché à se consacrer à la vie de nouvelle maman.

La star de la télé a commencé un coup de pied de santé en juillet et a dit aux fans qu’elle se sentait maintenant en bonne santé et heureuse.

Elle a écrit: «Aujourd’hui, ma petite fille a 8 mois, je ne peux pas croire à quelle vitesse cela s’est passé et quelles montagnes russes d’émotions nous traversons en tant que mamans au cours de ces mois.

« Je voulais partager ce message avec vous tous parce que beaucoup d’entre vous qui me suivent savent que j’ai été trollé lorsque cette photo a été publiée sur un article en ligne ‘Es-tu encore enceinte’, ‘Wow tu es toujours si grosse’ ‘étaient juste certains des commentaires et messages que j’ai reçus.

« Oui, j’ai mis 4 pierres pendant ma grossesse, oui mon ventre avait toujours l’air enceinte, oui tout est normal. »

Danielle a poursuivi en expliquant qu’elle avait commencé par relever un défi de 21 jours pour l’aider à se sentir à l’aise en bikini à Noël alors qu’elle s’était réservée pour une séance photo.

Le habitué de la télé-réalité a ajouté: «Les deux premiers mois, je n’ai même pas pensé à essayer de perdre du poids de bébé, je m’adaptais juste à mon nouveau rôle de maman.

«En juillet, j’ai commencé mon premier défi de 21 jours qui était un objectif parfait à court terme et m’a aidé à atteindre mon objectif de me sentir en confiance en mon corps en bikini à Noël pour une séance photo que j’avais réservée.

« J’ai maintenant terminé six défis de 21 jours et je suis passé d’une taille 16 – à une taille 10 et j’ai perdu plus de 3 pierres. »

Danielle a mis sa perte de poids incroyable sur le compte de séances d’entraînement à la maison et en suivant un «plan de nutrition simple».