Danielle Armstrong félicitée pour avoir montré son vrai corps 10 jours seulement après l’accouchement

DANIELLE Armstrong a été félicitée par les fans pour avoir montré son corps post-bébé à peine 10 jours après l’accouchement.

L’ancienne star de Towie, 35 ans, et Tommy – qui sont également parents d’une fille Orla, trois ans – ont annoncé leur nouvel ajout la semaine dernière.

Instagram

Danielle Armstrong a montré son incroyable corps post-bébé seulement 10 jours après l’accouchement[/caption] Instagram

La star de la télévision a accueilli sa petite fille la semaine dernière[/caption]

Danielle, 35 ans, a partagé une photo d’elle portant des sous-vêtements noirs, tout en portant sa petite fille Una.

La personnalité des médias a déclaré qu’elle voulait « célébrer » son corps post-bébé pour avoir fait grandir un bébé et avoir subi une césarienne.

La nouvelle maman a écrit : « Je dédie ce post à mon corps.

« Alors me voici aujourd’hui 10 jours après l’accouchement. J’ai récupéré après avoir eu une césarienne et wow, je n’avais pas réalisé les choses simples que je tenais pour acquises comme sortir du lit, prendre Orla pour la câliner, se pencher pour ramasser des choses et même mettre mon sous-vêtements (heureusement mon Tom a été incroyable).

« Je regarde mon corps aujourd’hui et je célèbre le travail incroyable qu’il a accompli, faire grandir un petit être humain et passer par une grande opération pour donner vie à ce monde.

« J’ai également partagé une vidéo avec vous tous pour montrer exactement à quoi ressemble un corps après la grossesse, car je pense que c’est important pour les femmes de voir.

« Quand j’ai eu Orla, je me souviens avoir pensé pourquoi j’avais toujours l’air enceinte si longtemps après avoir accouché et je me comparais constamment à d’autres femmes qui avaient bébés à peu près au même moment que moi, comment peuvent-ils être de retour dans leurs jeans skinny et que je porte encore des vêtements de maternité.

« Je sais que je retrouverai mon corps comme je l’ai fait après ma première grossesse, mais je ne me mets pas la pression ni ne me compare aux autres cette fois-ci.

« Corps post-partum je te vois et je t’apprécie. »

Les fans de Danielle n’ont pas tardé à la féliciter pour avoir fièrement montré sa vraie silhouette après sa naissance.

L’un d’eux a écrit : « Nos corps sont incroyables. Cela m’étonne toujours que nous ayons grandi ces petits humains! J’adore ce post Dan. Bravo bébé.

Un autre a déclaré: « Le corps est incroyable et regardez ce paquet de et j’aime toujours ces culottes noires 2 ans après C. »

Un troisième a commenté: «Vous avez la chance d’avoir deux belles filles en bonne santé. Trop de pression aujourd’hui pour avoir l’air d’une certaine façon… quelle que soit votre taille, embrassez votre corps. Chacun raconte une histoire différente. Soyez heureux dans votre peau. »

« J’adore ce poste. Surtout l’honnêteté montrée. Incroyable bravo je t’aime », a ajouté un autre.

Cela vient après que Danielle a partagé le nom unique de son nouveau-né avec une jolie vidéo sur Instagram.

Le montage montrait des clips de Danielle et Tommy au hôpital alors qu’elle se préparait à accoucher avant de montrer le moment émouvant où ils ont rencontré leur nouveau bébé – et ont découvert que c’était une autre fille.

Sous-titrant la vidéo, Danielle a écrit : « Una Rae Edney.

« 20.07.23. 7,6 livres.

Danielle, qui a joué dans l’émission ITVBe entre 2013 et 2016, a partagé une photo d’elle, Tom et leur fille sur les réseaux sociaux peu de temps après l’avoir accueillie dans le monde.

Elle a dit à ses 1,3 million de followers: « Orla a réalisé son souhait…. C’EST UNE FILLE. »

Beaucoup se sont précipités dans la section des commentaires pour féliciter le couple.

Billie Shepherd a déclaré: « Aww félicitations chérie, beaucoup d’amour à vous tous xxx. »

Cara Delahoyde a ajouté : « Félicitations, elle est magnifique. »

La fiancée de Ferne McCann, Lorri Haines, a écrit : « Félicitations les gars… j’ai hâte de la tenir dans mes bras. »

Instagram

Danielle est aussi maman d’une fille Orla[/caption]