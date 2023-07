Danielle Armstrong de Towie révèle une énorme bosse de bébé alors qu’elle compte à rebours jusqu’à la naissance du deuxième bébé

L’ANCIENNE star de Towie, Danielle Armstrong, a révélé son énorme ventre rond alors qu’elle comptait les jours jusqu’à la naissance de son deuxième bébé.

Le joueur de 34 ans, qui a joué dans l’émission ITVBe entre 2013 et 2016, a annoncé la bonne nouvelle en janvier.

Danielle partage déjà sa fille Orla avec son mari Tom Edney.

Plus tôt dans la journée, la future maman a montré sa bosse grandissante dans un selfie miroir.

Danielle a porté un haut noir à manches longues et un bas à jambes larges assorti pour le bouton-pression.

La star de télé-réalité portait son pantalon bas pour montrer son ventre.

Danielle a sous-titré le post: « 38 semaines bébé. »

Cela vient après que la native d’Essex ait fièrement affiché sa bosse de bébé florissante dans un soutien-gorge noir.

La star de la télévision a révélé qu’elle accueillerait son enfant dans le monde plus tard ce mois-ci.

Danielle a légendé le message : « 𝐈𝐭𝐬 𝐁𝐚𝐛𝐲 𝐌𝐨𝐧𝐭𝐡

« Cette grossesse est allée très vite, peut-être parce qu’avec Orla, nous étions en confinement ou parce que cette fois-ci, j’ai eu un tout-petit qui m’a gardé sur mes orteils enflés.

« Je ne me sens pas aussi organisée que lors de ma première grossesse, mais je me sens plus préparée émotionnellement même si je sais que passer de 1 à 2 va nous frapper durement. »

Quelques semaines avant que Danielle ne riposte aux fans qui l’ont « fait honte à sa mère » dans un selfie sans maquillage.

La star de télé-réalité a critiqué ceux qui l’ont accusée d’avoir rempli les lèvres pendant sa grossesse.

Dans le message, elle a écrit: « En me réveillant le dernier jour de nos vacances en famille, je voulais partager ce selfie avec vous tous pour montrer à quoi ressemble vraiment ma peau sans le maquillage et le filtre d’histoire insta.

« Pendant la grossesse, ma peau change tellement mais surtout au soleil.

« Je porte du facteur 50 et porte un chapeau autant que je peux mais j’ai encore des taches de pigmentation et j’ai toujours eu des taches de rousseur au soleil que j’aime vraiment…

« Mes lèvres sont enflées et NON, je n’ai pas eu de filler pour les lèvres pendant ma grossesse, ce qui m’est souvent demandé dans mon DM. »

Danielle a annoncé l’heureuse nouvelle début 2023.

Danielle a dit à ses followers: « Baby Edney No2…. Oh, nous avons hâte de vous rencontrer.

« Nous sommes absolument aux anges que nous ajouterons un autre bubba à notre famille été 2023 @tommyedney

« Je sais qu’Orla va être la plus incroyable des Grandes Sœurs .”

Tommy a proposé à sa chérie d’enfance Danielle en mars 2020 lors d’un voyage à Dubaï alors qu’elle était enceinte de leur premier bébé.

Danielle et Tom se sont mariés en septembre dernier à Ashridge House dans le Hertfordshire entourés de leurs amis célèbres.

