Danielle Armstrong de Towie montre son énorme ventre rond alors qu’elle pose en soutien-gorge

Danielle Armstrong de TOWIE affiche fièrement son baby bump florissant dans un soutien-gorge noir.

La star de la télévision doit accueillir son deuxième bébé ce mois-ci et elle et son partenaire Tom gardent le sexe une surprise.

Érotème

Danielle Armstrong a parlé de sa grossesse et à quel point elle était différente de sa première[/caption]

Ils ont révélé qu’ils attendaient au début de l’année.

À l’époque, Danielle a dit à ses abonnés: « Baby Edney No2…. Oh, nous avons hâte de vous rencontrer.

« Nous sommes absolument ravis d’ajouter un autre bubba à notre famille l’été 2023 @tommyedney

« Je sais qu’Orla va être la plus incroyable des Grandes Sœurs », a-t-elle ajouté.

Danielle a tenu son énorme bosse en disant aux fans que ce mois-ci est le « mois du bébé ».

Vêtue d’un pantalon noir à jambes larges, elle avait l’air de privilégier le confort alors qu’elle endurait les dernières semaines de grossesse.

« Cette grossesse est allée très vite, peut-être parce qu’avec Orla, nous étions en confinement ou parce que cette fois-ci, j’ai eu un tout-petit qui m’a gardé sur mes orteils enflés », a-t-elle écrit dans la légende.

« Je ne me sens pas aussi organisée que lors de ma première grossesse, mais je me sens plus préparée émotionnellement même si je sais que passer de 1 à 2 va nous frapper durement »,

« J’ai littéralement hâte de découvrir qui nous allons rencontrer (emoji coeur rose et bleu) et je sais qu’il ou elle rendra notre famille complète. »

Elle a été inondée de commentaires enthousiastes de ses abonnés, beaucoup essayant de deviner le sexe.

« Awwww pas longtemps maintenant comme c’est excitant », a écrit l’un d’eux.

« 100% un garçon », a ajouté un autre, tandis qu’un troisième n’était pas d’accord et était certain qu’elle allait avoir une petite fille.

La partenaire de Ferne McCann, Lorrie Haines, a réagi avec un emoji applaudissant et Georgia Kousoulou de TOWIE a écrit: « Je ne peux pas attendre », avec un emoji cœur-œil.

Danielle et Tom sont déjà parents d’Orla, deux ans.

Ils se sont mariés en septembre dernier à Ashridge House dans le Hertfordshire entourés de leurs amis célèbres.

Ferne, qui est l’une des meilleures amies de Danielle, était une demoiselle d’honneur et est également actuellement enceinte de son deuxième enfant.

Tommy a proposé à sa chérie d’enfance Danielle en mars 2020 lors d’un voyage à Dubaï alors qu’elle était enceinte de leur premier bébé.

Danielle avait précédemment expliqué comment elle pensait avoir du mal à concevoir après avoir reçu un diagnostic d’endométriose en décembre 2018.

Instagram

Danielle attend son deuxième bébé avec son amour d’enfance et son mari Tom[/caption] Instagram

Elle est déjà maman d’Orla, dont elle était enceinte pendant le confinement[/caption]