La star de The Only Way Is Essex, Danielle Armstrong, a perdu trois pierres depuis l’accueil du bébé Orla il y a sept mois.

La star de télé-réalité, 32 ans, a montré sa taille ajustée dans une nouvelle vidéo, ainsi que des images la montrant deux semaines après l’accouchement.

Écrivant à côté des images impressionnantes, elle a expliqué qu’elle n’avait pas trouvé facile de perdre les quatre pierres qu’elle avait mises pendant sa grossesse.

Elle a écrit: «Le corps féminin est incroyable. Après avoir gagné 4 pierres pendant ma grossesse, je voulais vraiment montrer aux femmes à quoi ressemble votre corps après avoir eu un bébé, car pour certaines femmes comme moi, ce n’est pas aussi facile de revenir à vos vêtements d’après grossesse . «









Danielle a commencé son mode de vie sain lorsque sa fille avec son fiancé Tommy Edney avait six semaines.

«Je voulais recommencer à me sentir comme moi et changer une partie du poids de bébé que j’avais pris.

« J’ai suivi un plan nutritionnel simple et quelques séances d’entraînement à domicile et les résultats ont été incroyables. »

Danielle a déclaré qu’elle était « heureuse » de sa silhouette actuelle, qu’elle a révélée en posant dans son soutien-gorge et sa culotte pour la vidéo révélatrice.















«Six mois après avoir suivi ce plan, j’ai perdu 3 pierres, de retour dans mon jean taille 10 et je me sens heureuse. Bien sûr, j’aime être maman, mais c’est aussi important de me sentir à nouveau comme MOI.

Danielle a accueilli bébé Orla en mai.

Danielle a déclaré précédemment qu’elle avait été réduite en larmes par des trolls honteux de la graisse quelques jours seulement après avoir accouché.









S’adressant à The Sun, Danielle a révélé l’impact des vils jibes sur elle.

Elle a dit: « C’était horrible et ça m’a brisé pendant un petit moment. »