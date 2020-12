La star de TOWIE, Danielle Armstrong, semble avoir bafoué les règles de verrouillage pour assister à une fête à la maison.

La star de télé-réalité, 32 ans, aurait rejoint au moins six autres femmes, dont un DJ, lors d’une fête en salle.

Une vidéo obtenue par MailOnline montre Danielle et ses copains dansant autour d’un îlot de cuisine jonché de boissons pendant qu’un DJ joue un air.

Danielle et ses amis, qui ne portaient pas de masques, souriaient en dansant ensemble.

On dit que la fête a eu lieu le week-end, quelques jours avant la fin des restrictions de verrouillage demain.

Les règles du deuxième verrouillage national du Royaume-Uni signifient que les gens devraient «minimiser le temps passé à l’extérieur de leur domicile» et éviter de rencontrer des personnes avec lesquelles ils ne vivent pas.







(Image: daniellearmstrong / Instagram)



On dit également aux gens d’éviter les contacts physiques les uns avec les autres, d’être proches ou face à face avec les autres et de crier ou de chanter à proximité d’autres personnes avec lesquelles ils ne vivent pas ou qui ne sont pas dans leur bulle de soutien.

Les personnes qui vivent seules peuvent former une bulle de soutien avec un autre ménage, mais elle doit être exclusive, ce qui signifie que le ménage ne peut pas être dans une bulle de soutien avec quelqu’un d’autre.

Les directives de verrouillage adoptées le 5 novembre indiquent également que les gens ne devraient « pas se rencontrer en société à l’intérieur ou à l’extérieur avec leur famille ou leurs amis, sauf s’ils font partie de votre foyer, c’est-à-dire les personnes avec lesquelles vous vivez ou votre bulle de soutien ».

Les règles devraient changer demain, les villes du Royaume-Uni revenant dans l’un des trois niveaux, ce qui signifie que les restrictions varieront en fonction de l’endroit où vous vous trouvez dans le pays.







(Image: daniellearmstrong / Instagram)



Danielle, qui partage le bébé Orla avec son fiancé Tom Edney, n’a pas encore abordé la vidéo sur les réseaux sociaux.

Elle y apparaît vêtue d’un jean et d’une chemise bleue, agitant ses bras en l’air alors qu’elle danse sur la musique.

Le représentant de Danielle n’a pas souhaité faire de commentaire lorsqu’il a été contacté par Mirror Online.

Cette semaine encore, la chanteuse Rita Ora s’est excusée et a proposé de payer une amende de 10000 £ après avoir enfreint les règles de verrouillage lors des célébrations de son 30e anniversaire.

Elle s’est rendue samedi soir au restaurant Casa Cruz à Notting Hill, à Londres, où elle a été rejointe par une foule de ses célèbres amis.







(Image: Copyright inconnu)



Rita a déclaré dans un communiqué: « Bonjour à tous, j’ai assisté à une petite réunion avec des amis pour célébrer mon 30e anniversaire. C’était une décision impulsive du moment prise avec l’idée erronée que nous sortions du verrouillage et ce serait OK. .. Je suis profondément désolé d’avoir enfreint les règles et je comprends à mon tour que cela met les gens en danger.

« C’était une erreur de jugement grave et inexcusable. Compte tenu des restrictions, je me rends compte à quel point ces actions étaient irresponsables et j’en assume l’entière responsabilité.

«Je suis particulièrement embarrassé de savoir de première main à quel point les gens ont travaillé dur pour lutter contre cette terrible maladie et d’être pleinement conscient des sacrifices que les gens et les entreprises ont consentis pour nous aider à assurer notre sécurité. Même si cela ne résoudra pas les choses, je voulez vous excuser sincèrement. «