Daniella Karagach, partenaire DWTS de Dwight Howard, fait étalage de son mari Pasha Pashkov lors d’un match NBA

« Il m’aide, je l’aide, et cela a toujours été un travail d’équipe dès le départ.« Bien qu’ils soient concurrents sur DWTS depuis 2019, Daniella Karagach et son mari Pasha Pashkov s’entraident toujours dans leurs routines. C’est grâce à la danse qu’ils se sont rencontrés en 2009, et jusqu’à aujourd’hui, ils ont leur propre compagnie et sont également de fiers parents. Dwight Howard connaît certainement le travail acharné puisqu’il est le DWTS partenaire de Karagach. Il a donc applaudi le couple d’une manière qu’il connaît le mieux.

« @daniellakaragach a dit qu’elle n’avait jamais assisté à un match de basket 🏀 alors j’ai dit C’MON 🤷🏾‍♂️💜💛 Quelle belle soirée d’être à Los Angeles avec un Lakers W & Dodgers W #lakeshow #ladodgers #worldseries. » Dwight Howard a expliqué comment Daniella Karagach n’avait jamais assisté à un match, alors ils étaient sur le terrain pendant le match contre les Suns où ils ont attrapé le violet et l’or pour la victoire 116-123.

« J’ai passé de très bons moments avec les meilleures personnes 🫶🥹🏀, » Même Karagach a partagé quelques photos et l’a remerciée DWTS partenaire. Daniella était accompagnée de Pacha Pashkov. Plus tôt cette saison, il a été éliminé lors de la semaine 2, avec sa partenaire Tori Spelling. Ce fut une semaine à double élimination et Anna Delvey et Ezra Sosa ont également été éliminés. Et lorsque son mari a été éliminé, Karagach n’a plus pu retenir ses émotions.

Elle a mis en ligne une vidéo sur Tik Tok« POV : votre mari est éliminé sur DWTS et vous n’avez pas de filtre.» Après tout, ils sont mariés depuis 2014 et elle est témoin du travail acharné de Pacha Pashkov. Aller au match était donc un moment délicieux pour s’éloigner de la routine habituelle, comme il l’a écrit : «Merci de nous recevoir !!!!!!!!»

Le divertissement pendant le match a également atteint son apogée lorsque Dwight Howard a eu un échange avec la star des Suns, Kevin Durant. Les deux joueurs se questionnent de manière hilarante sur leur allégeance respective aux Lakers et aux Suns. En effet, un excellent jeu pour les nouveaux visiteurs. Bien que nous connaissions Karagach depuis son passage avec Howard, son mari est resté à l’écart des feux de la rampe jusqu’à présent.

Un regard plus attentif sur les débuts de la vie de Dwight Howard DWTS le mari de la partenaire

Originaire de Russie, Pashkov a commencé sa formation en danse à l’âge de 11 ans. Daniella Karagach et son mari Pacha Pashkov ont déjà remporté 10 titres nationaux et 10 championnats du monde. En 2018, avec le Monde de la dansele mari de Daniella a choisi le cheminement de carrière d’une partenaire de danse célèbre.

En 2019, il devient célèbre grâce à DWTS Saison 28 avec l’actrice Kate Flannery. Bien qu’il n’ait pas remporté une seule fois l’émission, Pasha Pashkov a prouvé son courage dans l’émission. La saison dernière, lui et sa femme se sont affrontés en demi-finale, où Daniella Karagach avait pris le dessus. Elle a terminé deuxième et Pashkov troisième.

« Le voir prospérer cette saison… c’est tout pour moi, donc honnêtement, ça va être la meilleure expérience pour nous deux. » Daniella Karagach a une fois de plus mis fin aux spéculations sur leur compétition sur DWTS. Ainsi, depuis 2009 jusqu’à aujourd’hui, tous deux ont connu des hauts et des bas et l’ont traversé devant et derrière la caméra. En plus de la danse, ils travaillent à développer leur entreprise et, plus important encore, leur fille, Nikita.