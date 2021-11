Daniela Karagach : 5 choses à savoir sur le pro ‘DWTS’ qui a gagné pour la 1ère fois

Daniella Karagach est officiellement championne de « Danse avec les stars » ! Elle a remporté la saison 30 avec son partenaire, Iman Shumpert, le 22 novembre.

La finale de la saison 30 de Danser avec les étoiles En vedette Iman Shumpert se voir remettre le trophée Mirror Ball avec son partenaire, Daniella Karagach. Ce n’était que la deuxième saison de Daniella en tant que danseuse professionnelle à temps plein sur DWTS, et elle a aidé Iman à entrer dans l’histoire en devenant la première star de la NBA à remporter l’émission. Daniella et Iman ont obtenu des scores parfaits pour leurs deux danses lors de la finale et ont battu le favori Jojo Siwa, qui était en partenariat avec Jenna Johnson, pour la victoire.

Bien qu’Iman ait commencé la saison en bas du peloton, il a continué à s’améliorer avec ses danses semaine après semaine. Il a prospéré dans des routines où il était capable de faire des portés, et Daniella a chorégraphié des routines impressionnantes pour montrer ses forces. Tout a fini par payer ! Apprenez-en plus sur Daniella avec cinq faits clés ci-dessous :

1. Quand Daniella a-t-elle commencé en tant que pro « DWTS » ?

Daniella a fait ses débuts sur Danser avec les étoiles au cours de la saison 28 en 2019. Elle était membre de la troupe au cours de cette saison aux côtés Kéo Motsepe. Au cours de la saison 29, elle a été promue pro à temps plein et a été associée à Nelly. Malgré le fait qu’il ne s’agissait que de sa première saison, Daniella a atteint la finale avec Nelly, et elles sont arrivées à la troisième place, terminant derrière Kaitlyn Bristowe (1er) et Nev Schulman (2e). Elle est ensuite revenue pour la saison 30, date à laquelle elle a gagné avec Iman.

2. Daniella est mariée à un autre ‘DWTS’ Pro

Daniella est mariée à DWTS pro Pacha Pachkov, qui est aussi danseur pro sur Danser avec les étoiles. Les deux se sont rencontrés alors qu’ils travaillaient comme partenaires de danse et ont commencé à sortir ensemble en 2010. Ils se sont mariés en 2014. Daniella et Pasha étaient sur la saison 2 de Monde de la danse et avancé hors du tour de qualification, mais ils ont été éliminés dans les duels.

Pasha n’a pas eu autant de chance que Daniella sur DWTS. Il a fait ses débuts en tant que pro à temps plein au cours de la saison 28 avec Kate Flannery, et ils sont arrivés 7e. Pour la saison 29, il a été jumelé avec Carole Baskin, et ils se sont classés 14e. Pacha était avec Christine Chiu pour la saison 14 et est encore arrivé à la 14e place.

3. Daniella a tourné avec Derek Hough

Daniella est apparue pour la première fois dans le clip « Natural » de Derek. Après avoir travaillé ensemble, Derek a demandé à Daniella de le rejoindre sur son Derek Hough en direct ! visiter. La connexion de travail de la paire s’est poursuivie sur Danser avec les étoiles, car Derek est juge dans l’émission.

4. Daniella a un TDAH

Daniella ne pouvait pas se concentrer à l’école, alors sa mère l’a emmenée chez le médecin et on lui a diagnostiqué un TDAH, a déclaré Daniella. Journaliste de Brooklyn. « J’étais toujours en mouvement et ils m’ont prescrit des médicaments, mais ma mère a dit : « À six ans, ma fille ne prendra pas de médicaments », a déclaré Daniella. « Elle m’a mis dans la danse de salon et j’en suis amoureux depuis. J’ai commencé à mieux me concentrer. J’ai fait mieux à l’école. Cela m’a juste aidé dans l’ensemble dans la vie.

5. De quelle nationalité est Daniella ?

Daniella est américaine et est née à Brooklyn, New York. Cependant, ses parents étaient des immigrants du pays d’Europe de l’Est, la Moldavie. Les parents de Daniella ont divorcé un an après sa naissance et il a passé la majeure partie de son enfance avec sa mère.