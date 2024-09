Daniel Zellhuber | Présentation des diplômés de la série Contender de Dana White

En entrant dans son combat de la Dana White’s Contender Series avec un score parfait de 10-0, Zellhuber Zellhuber a rapidement prouvé qu’il était prêt à affronter des adversaires de calibre UFC. Au cours de la saison 5, Zellhuber a affronté Lucas Almeida, alors invaincu, qui a abordé leur combat avec un bilan de 11-0 et un taux de réussite de 100 %.

Tout au long du combat, Almeida a porté plusieurs coups puissants, testant le menton d’acier de Zellhuber. Au deuxième round, Zellhuber a géré sa distance efficacement et a commencé à placer ses coups de pied, tenant Almeida à distance. Il a également réussi à faire un takedown et a contrôlé Almeida pendant plus de 90 secondes. Zellhuber a terminé le round avec confiance, mettant même ses mains derrière son dos pour inviter Almeida à faire pression.

Le troisième round a été le meilleur de Zellhuber, qui a dominé Almeida avec la plus grande marge de la soirée, ce qui lui a assuré une victoire par décision unanime. Au bout de 15 minutes, Dana White s’est levé et a applaudi leur performance.

« Ce combat était incroyable », a déclaré White à la fin du spectacle. « … Tout d’abord, [Zellhuber’s] Il a un menton incroyable, un jeu complet, il n’a que 22 ans. Habituellement, je regarde des gars de quelques années plus vieux, mais il a 12-0 à 22 ans. On ne voit jamais ça. Il a dit quelque chose sur le fait de se battre comme un vrai Mexicain. Ce mec se bat comme un vrai Mexicain. Il est génial, j’aime tout chez lui.