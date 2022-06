Daniel Weiss, directeur général du Met Museum, démissionne

Le double partenariat au Met s’est également étendu au conseil d’administration en novembre 2020, lorsque James et Candace K. Beinecke ont été nommés pour remplacer Daniel Brodsky, la première fois que le conseil avait deux dirigeants.

Lorsqu’on lui a demandé si le musée poursuivrait la structure partagée de Weiss et Hollein, James a déclaré: “Nous sommes sur le point de commencer – en pensant à la bonne structure de direction, devrait-il y avoir un président et si oui, quelle est la définition de ce rôle.” Il a ajouté que le conseil consulterait Weiss et Hollein au sujet de leurs expériences en plus de solliciter les commentaires des membres du personnel et des administrateurs.

Le musée a expérimenté des configurations de gestion au fil des ans. Son directeur de longue date, Philippe de Montebello, a débuté en 1977 sous la direction du président, William Macomber, et est ensuite devenu l’égal de William H. Luers, qui est devenu président du musée en 1986 après une carrière au service extérieur américain. Lorsque Luers a pris sa retraite en 1999, le conseil d’administration a ajouté le titre de directeur général au titre de de Montebello, et le prochain président du musée, David McKinney, lui a rendu compte, tout comme le successeur de McKinney, Emily K. Rafferty, en 2005.

Confronté à un déficit projeté de 40 millions de dollars et à un moral bas du personnel après le départ de Campbell, le Met considérait Weiss comme un parent apaisant qui s’appuierait sur son expérience de gestionnaire compétent. En plus d’avoir dirigé des institutions universitaires, Weiss était titulaire d’un MBA de la Yale School of Management et, au début de sa carrière, a passé quatre ans en tant que consultant en gestion chez Booz Allen Hamilton.