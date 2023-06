Daniel Triplett condamné à perpétuité pour le meurtre d’un collègue noir

Le regard sur son visage nous donne envie de passer à travers l’écran et de le gifler.

L’homme que vous regardez s’appelle Daniel Triplett. Il est un ancien conseiller municipal de Guthrie, Oklahoma. Le 20 septembre 2021, il a licencié son collègue noir, Brent Mack, et l’aurait déposé dans une laverie locale. Cependant, selon Blavité, ce qui s’est réellement passé, c’est que Triplett a tiré sur Mack dans le dos et a enterré son corps sous une fosse septique qu’il a installée dans un quartier voisin. Cette semaine, Triplett a été reconnu coupable de meurtre au premier degré et a été condamné à sept ans supplémentaires pour la profanation d’un cadavre.

Lors de la vérification de la grande histoire que Triplett avait racontée aux enquêteurs, ils ont découvert que le camion de Triplett était effectivement à la laverie le jour en question, mais il n’y avait aucune preuve vidéo qu’il avait déposé Mack comme il le leur avait dit. Une enquête plus approfondie a révélé que Mack avait installé la fosse septique susmentionnée le même jour. Le corps de Mack a été retrouvé enterré sous la machine après que la police a obtenu un mandat pour déterrer la zone.

Au cours du procès, Triplett a plaidé non coupable et a affirmé que Mack l’avait attaqué : « Je ne suis pas coupable de meurtre. Je suis coupable de légitime défense. Et je suis coupable d’avoir enterré le corps. Si d’une manière ou d’une autre vous n’êtes pas déjà en colère, cette prochaine citation devrait vous amener à votre altitude de croisière.

Triplett a déclaré aux procureurs qu’il ne voulait pas le dire aux enquêteurs car cela aurait nui à sa réputation, il était gêné. Il a dit: « J’ai paniqué » et « C’était ma faute. »

Allez directement en enfer. Ne passez pas aller. Ne collectez pas 200 $.