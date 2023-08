Daniel Sturridge rejoint l’équipe de présentation de football de Sky Sports pour la nouvelle saison de Premier League 2023/24 | Nouvelles du football

L’ancien international anglais Daniel Sturridge rejoint l’équipe de présentation de football de Sky Sports pour la saison 2023/24, faisant sa première apparition de la nouvelle campagne de Premier League ce dimanche.

Avec 128 matchs de Premier League exclusivement en direct sur Sky Sports et MAINTENANT cette saison, y compris tous les premiers choix du week-end, Daniel sera aux côtés de Gary Neville, Jamie Carragher, Jamie Redknapp, Izzy Christiansen, Karen Carney, Micah Richards et Roy Keane à les plus gros jeux.

Sturridge a connu une carrière de joueur extrêmement réussie; les honneurs remportés incluent deux titres de l’UEFA Champions League, un titre de Premier League et deux FA Cups. Il a fait 383 apparitions pour le club et le pays, marquant 134 fois.

Sturridge a déclaré: « La saison de Premier League démarre ce soir et je suis ravi de faire partie de tout cela avec Sky Sports. J’ai hâte d’utiliser mon expérience sur le terrain et d’apporter cette idée aux fans qui regardent à la maison. est sur le point d’être une saison passionnante et c’est formidable de faire partie de l’équipe Sky Sports qui vous apporte toute l’action. »

Le directeur du football de Sky Sports, Gary Hughes, a ajouté: « Daniel a été un attaquant exceptionnel pour trois des plus grands clubs de Premier League et il apportera toute sa fantastique expérience de jeu et son incroyable connaissance du jeu à notre couverture cette Nous lui souhaitons la bienvenue dans l’équipe et nous tous chez Sky Sports attendons avec impatience ce qui s’annonce comme une saison pleine de drames et de divertissements. »

Qu’y a-t-il sur Sky lors du week-end d’ouverture de la Premier League ?

Friday Night Football – 11 août – Sky Sports Premier League, couverture à partir de 18h30

Burnley contre Manchester City, 20h

Saturday Night Football – 12 août – Sky Sports Premier League, couverture à partir de 17h

Newcastle United contre Aston Villa, 17h30

Super dimanche – 13 août – Sky Sports Premier League, couverture à partir de 13h

Brentford contre Tottenham Hotspur, 14h

Chelsea vs Liverpool, 16h

Monday Night Football – 14 août – Sky Sports Premier League, couverture à partir de 18h30

Manchester United contre les Wolves, 20h

Sturridge sur Sky jusqu’à présent…

Daniel Sturridge analyse l’impact d’Erling Haaland depuis son arrivée à Manchester City l’année dernière



L’ancien attaquant de Chelsea Daniel Sturridge analyse les difficultés de son ancien club devant le but et suggère qu’ils devraient envisager de ramener Romelu Lukaku de l’Inter Milan