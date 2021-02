Daniel Silva rompt son silence après la mort de Corey La Barrie dans un accident

Daniel Silva assume la responsabilité de son rôle dans l’accident de voiture mortel qui a tué Corey La Barrie.

Le tatoueur a demandé pardon aux proches et aux fans de la star de YouTube dans une vidéo YouTube partagée le 16 février, qui marquait ses premiers commentaires publics depuis l’incident de mai 2020. Silva a lu une lettre envoyée au nom de la famille de La Barrie au juge qui présidait l’affaire, dans laquelle ils demandaient le rejet de l’accusation de meurtre au deuxième degré en faveur d’homicide involontaire coupable.

En juillet 2020, Silva a conclu un accord de plaidoyer avec les procureurs et n’a plaidé aucune contestation contre un chef d’accusation d’homicide involontaire coupable. Un mois plus tard, il a été condamné à 364 jours de prison, cinq ans de probation et 250 heures de travaux d’intérêt général.

Maintenant, alors que le premier anniversaire de la mort de La Barrie approche, Silva a déclaré qu’il était toujours aux prises avec sa décision de prendre le volant cette nuit-là.

« Il est presque impossible de trouver les bons mots pour quelque chose comme ça », Maître d’encre star a partagé, « et pour le moment je suis toujours en train de traiter toutes ces émotions que je traverse, et d’être simplement obligé de faire face au fait que cet accident a entraîné la mort d’un de mes meilleurs amis. »