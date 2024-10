Daniel sera-t-il arrêté pour le meurtre de Heather

Dans le dernier Jeune et agité Avant-première pour la semaine du 14 au 18 octobre, le plan de Sharon pour se débarrasser des soupçons pourrait fonctionner. Lisez la suite pour plus de détails et regardez la vidéo ci-dessous.

La semaine dernière, Sharon, désespérée, a caché des preuves sanglantes du meurtre de Heather dans l’appartement de Daniel. Chance, qui était sur l’affaire, a obtenu de précieuses informations auprès de Lucy. Lucy a révélé que sa mère voulait déménager à Lisbonne, mais pas son père, ce qui a conduit à des disputes. Elle lui a également dit que Sharon avait blâmé ses parents pour ce qui s’était passé entre elle et Faith, conduisant Chance directement à la porte de Sharon pour l’interroger. Sharon, cependant, a réussi à rediriger Chance vers la prétendue tension dont elle avait été témoin entre Daniel et Heather après l’accident de Faith et Lucy.

La semaine prochaine, Chance dit à Summer qu’il a trouvé des preuves troublantes dans l’appartement de Heather et Daniel. « Les choses ne semblent pas très bonnes pour ton frère en ce moment. » Il semble que Sharon, avec l’aide du fantôme de Cameron, ait réussi à jeter les soupçons sur Daniel comme celui qui a assassiné Heather !

Les problèmes personnels et professionnels de Diane et Jack ont ​​continué à s’aggraver lorsqu’ils ont découvert qu’une de leurs formules Jabot avait été volée. Ils soupçonnaient Kyle, et Jack menaçait même de faire arrêter son fils ! Pendant ce temps, après que Victor ait renvoyé Audra de l’entreprise, il semble qu’Audra cherche à couler Kyle pour l’avoir trahie. À venir, Audra dit à Jack que Victor Newman est l’investisseur silencieux derrière Glissade. « C’est lui qui tire les ficelles de Kyle depuis le début. » Comment Jack va-t-il réagir ?

Finalement, Phyllis demande à Lucy : « Voudrais-tu en savoir plus sur ta grand-mère ? J’ai quelques histoires à vous raconter. Mais de quelle grand-mère Phyllis parle-t-elle ?

