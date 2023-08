Daniel Ricciardo transporté à l’hôpital pour des contrôles sur sa main blessée après un accident d’entraînement de F1

Daniel Ricciardo a été transporté à l’hôpital pour des contrôles médicaux après s’être blessé à la main lors d’un accident lors des essais de Formule 1 du Grand Prix des Pays-Bas vendredi. Voici ce que vous devez savoir :

Ricciardo s’est écrasé moins de 15 minutes après le début des deuxièmes essais à Zandvoort, heurtant la barrière au virage 3.

Le pilote d’AlphaTauri a signalé à la radio qu’il s’était blessé à la main et qu’il avait été emmené au centre médical de la piste.

Ricciardo a ensuite été emmené dans un hôpital local pour une évaluation plus approfondie.

Comment s’est déroulé le crash

L’accident de Ricciardo était l’un des deux accidents survenus dans le même virage en moins de 30 secondes, tournant peu après qu’Oscar Piastri de McLaren ait heurté la barrière.

Ricciardo n’a pas réussi à voir la McLaren en détresse devant lui dans le virage gauche aveugle. Il a bloqué ses pneus avant et s’est dirigé directement vers la barrière. Le volant s’est cassé violemment dans le cockpit lors de l’impact.

Un mauvais moment pour notre paire australienne lors du FP2 Daniel Ricciardo est examiné à l’hôpital local après la collision#GP des Pays-Bas #F1 pic.twitter.com/RXdiSBLbtx – Formule 1 (@F1) 25 août 2023

« Je n’ai pas vu la McLaren », a déclaré Ricciardo à la radio après l’accident. « J’étais trop tard quand j’ai levé les yeux. » Lorsqu’on lui a demandé s’il allait bien, il a répondu : « F— ma main. F-. Argh, d’accord.

Après être sorti de la voiture sans aide, Ricciardo a été photographié tenant son poignet gauche avant d’être emmené au centre médical du circuit.

AlphaTauri a confirmé L’Athlétisme que Ricciardo avait besoin de contrôles supplémentaires nécessitant une visite dans un hôpital local. Les images prises de Ricciardo quittant le circuit dans une voiture montraient que sa main gauche était en écharpe.

Qui pourrait remplacer Ricciardo ?

Si Ricciardo était incapable de courir, AlphaTauri serait en mesure de le remplacer avant la dernière séance d’essais de samedi à Zandvoort. Quel que soit le pilote qualifié, la voiture doit courir, ce qui signifie que des remplacements peuvent être effectués à tout moment avant le début des qualifications.

L’option évidente serait Liam Lawson, le pilote de réserve désigné de Red Bull et AlphaTauri. Lawson court à plein temps dans la série japonaise Super Formula et aurait été en lice pour remplacer Nyck de Vries si Ricciardo avait quitté le siège AlphaTauri cette année. Le Néo-Zélandais est déjà sur le circuit dans son rôle de réserve.

Un choix plus surprenant serait de rappeler de Vries, qui conserverait certains liens contractuels avec Red Bull malgré son exclusion du siège AlphaTauri après le Grand Prix de Grande-Bretagne en juillet. De Vries a de l’expérience au volant de la voiture AlphaTauri cette année et serait un choix populaire parmi le public néerlandais lors de sa course à domicile.

Pour Ricciardo, se blesser à la main seulement deux courses après son retour en F1 serait naturellement un gros revers après un retour plutôt impressionnant jusqu’à présent.

Ricciardo a déclaré jeudi qu’il « prenait course par course » à son retour, mais qu’il « se sentait comme moi il y a 10 ans » avec son niveau de motivation et d’énergie après une période difficile de deux ans avec McLaren.

« Le plan dans ma tête est (de courir) encore quelques années », a déclaré Ricciardo. « Mais en termes de performances, je le fais course par course. »

Lecture obligatoire

(Photo : Lars Baron/Getty Images)