Daniel Ricciardo souhaite rester chez AlphaTauri si le siège Red Bull Formule 1 reste indisponible

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Daniel Ricciardo d’AlphaTauri admet que son objectif est de rester « au sein de la famille Red Bull » et dit que son rêve est de revenir dans la « grande équipe ».

Daniel Ricciardo d’AlphaTauri admet que son objectif est de rester « au sein de la famille Red Bull » et dit que son rêve est de revenir dans la « grande équipe ».

Daniel Ricciardo dit qu’il souhaite passer le reste de sa carrière au sein de la famille Red Bull même s’il ne parvient pas à obtenir une promotion d’AlphaTauri dans l’équipe senior.

Licencié par McLaren à la fin de la saison dernière, Ricciardo s’est engagé comme troisième pilote de Red Bull pour 2023 avant de faire un retour anticipé surprise sur la grille à la place de Nyck de Vries chez AlphaTauri.

Ricciardo a clairement indiqué à plusieurs reprises que son désir ultime était de revenir chez Red Bull, mais a maintenant clairement indiqué qu’il préférerait rester avec AlphaTauri plutôt que de passer dans une autre équipe.

« J’ai fait comprendre aux grands que maintenant je suis de retour dans la famille Red Bull, c’est le seul endroit où je veux être et rester », a déclaré Ricciardo. Sports aériens au Grand Prix des Pays-Bas ce week-end. « Aussi longue que soit ma carrière, c’est là que je veux, disons, terminer ma carrière.

« Je pense qu’en passant par quelques changements ces dernières années, tout était bien et cela faisait partie du voyage pour ainsi dire.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Rachel Brookes revient sur la carrière de Ricciardo et son retour en F1 avec AlphaTauri Rachel Brookes revient sur la carrière de Ricciardo et son retour en F1 avec AlphaTauri

« Mais maintenant, en revenant, j’ai l’impression que c’est le moyen idéal pour terminer cette deuxième partie de ma carrière et bien sûr, le rêve est de revenir dans la grande équipe. Mais si ce n’est pas ça, j’ai dit clairement que je voulais être ici. »

Ricciardo, qui a remporté sept de ses huit victoires en F1 au cours de ses cinq saisons avec Red Bull, a réalisé des moments impressionnants lors de son retour sur la grille de départ en Hongrie et en Belgique avant les vacances d’été du sport.

Il semble peu probable qu’un changement dans l’effectif des pilotes Red Bull intervienne avant la fin de la saison prochaine, le champion du monde Max Verstappen ayant signé un accord à long terme et le contrat de Sergio Perez courant jusqu’à fin 2024.

C’est à ce moment-là que Ricciardo espère qu’une opportunité pourrait se présenter, mais sa première tâche pour monter un dossier en faveur de son retour est de surpasser son coéquipier d’AlphaTauri, Yuki Tsunoda, qui a également été évoqué comme un candidat potentiel pour remplacer Perez.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible George Russell de Mercedes révèle ce qu’il a fait pendant les vacances d’été de Formule 1, y compris une soirée avec Ricciardo George Russell de Mercedes révèle ce qu’il a fait pendant les vacances d’été de Formule 1, y compris une soirée avec Ricciardo

« C’était vraiment bien d’avoir quelques courses avant la trêve », a ajouté Ricciardo. « Au début, quand j’ai appris la nouvelle, dans ma tête, je me disais : « OK, cela aurait probablement plus de sens après la pause. J’ai encore quelques semaines pour me préparer et tout ».

« Mais au final, je pense que ces deux courses ont été la meilleure préparation car cela m’a donné beaucoup de choses à penser pendant la pause et m’a donné l’occasion de rattraper un peu mon retard sur la forme physique de la course et des choses comme ça.

« J’y suis vraiment, disons, de retour maintenant. J’adore vraiment ça et je suis complètement immergé. Après Spa, nous avons fait un débriefing avec l’équipe et j’ai regardé des tonnes de choses à bord et j’essayais juste de continuez à apprendre et à comprendre où nous en sommes avec la voiture.

« J’ai fait ça pendant la première semaine après Spa, puis je me suis éteint mentalement, mais physiquement, je suis resté en forme. »

Chandhok et Hill surpris par les commentaires de Ricciardo

Karun Chandhok et Damon Hill de Sky Sports F1 analysent les commentaires de Ricciardo :

« Je pense qu’il espère vraiment cette promotion dans la grande équipe », a déclaré Chandhok.

« Pour ma part, j’ai été quelque peu surpris de l’entendre dire qu’il se contenterait de rester chez AlphaTauri pour le reste de sa carrière.

« C’est un pilote qui, il n’y a pas si longtemps, était un prétendant au championnat du monde, pensions-nous.

« De toute évidence, les deux années passées chez McLaren et le temps passé lui ont donné une perspective du genre : ‘Je préférerais être en F1 plutôt que pas et si cela signifie avec une équipe de milieu de terrain. J’accepterai ça’. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Découvrez quelques moments forts de l’incroyable carrière de Ricciardo en Formule 1 Découvrez quelques moments forts de l’incroyable carrière de Ricciardo en Formule 1

Hill a ajouté : « Il est de retour, il a une chance. Vous devez être là pour le gagner, et il a une chance de montrer ce qu’il peut faire.

« Personnellement, je n’aurais pas dit : ‘Je pense juste à Red Bull’. Je dirais : ‘Je suis ici pour concourir et je veux toutes les opportunités qui se présentent à moi’.

« Vous pouvez montrer votre loyauté, mais vous n’êtes pas obligé de dire : ‘Je vais rester ici pour le reste de ma vie’. »

Calendrier en direct du GP des Pays-Bas de Sky Sports F1

SAMEDI 26 AOÛT

10h15 : Essais 3 du GP des Pays-Bas (début de la séance à 10h30)

12h10 : Course Sprint F2

13h15 : préparation des qualifications du GP des Pays-Bas

14h00 : Qualifications du GP des Pays-Bas

DIMANCHE 27 AOÛT

8h55 : Course vedette F2

12h30 : Dimanche Grand Prix : préparation du GP des Pays-Bas

14h00 : LE GRAND PRIX DE PAYS-BAS

16h00 : Drapeau à damier : réaction du GP des Pays-Bas

17h30 : temps forts du GP des Pays-Bas

La Formule 1 revient après les vacances d’été avec le GP des Pays-Bas et toutes les séances seront en direct sur Sky Sports F1 à partir de ce vendredi. Diffusez la F1 sur Sky Sports avec MAINTENANT pour seulement 26 £ par mois pendant 12 mois. Annuler à tout moment