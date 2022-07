Daniel Ricciardo se dit “engagé” envers McLaren et insiste sur le fait qu’il “ne s’éloigne pas” de la F1

Daniel Ricciardo a démenti les spéculations selon lesquelles il évaluait l’option de quitter la Formule 1 à la fin de la saison 2022, insistant sur le fait qu’il n’avait aucune intention de “s’éloigner du sport” et qu’il “travaillait d’arrache-pied” pour améliorer ses performances avec McLaren. .

Ricciardo a parfois eu du mal depuis qu’il a rejoint McLaren au début de la saison 2021 – malgré sa victoire au Grand Prix d’Italie de cette année-là – le pilote australien n’ayant terminé dans le top 10 que quatre fois lors des 11 premières courses cette saison. Comparé à son coéquipier Lando Norris – qui est septième au championnat des pilotes avec 64 points – Ricciardo est actuellement 12e, avec 17 points.

L’avenir de Ricciardo a été un sujet de discussion ces derniers temps après les commentaires faits par le PDG de McLaren Racing, Zak Brown, à l’émission Any Driven Monday de Sky Sports en mai, dans laquelle il a déclaré: «À court de [Ricciardo’s victory at] Monza et quelques courses, cela n’a généralement pas répondu à ses attentes ou à nos attentes, en ce qui concerne ce à quoi nous nous attendions.

Cependant, Brown a récemment clarifié ses commentaires en insistant sur le fait que sa relation avec Ricciardo n’avait “jamais été meilleure”, ajoutant qu’il incombait à McLaren d’essayer de donner à Ricciardo et Norris une voiture qui leur permettrait de se battre en tête de grille.

Et en cherchant à mettre fin à toutes les «rumeurs», Ricciardo s’est rendu sur les réseaux sociaux pour déclarer son intention de continuer avec l’équipe l’année prochaine – avec Ricciardo sous contrat jusqu’à la fin de 2023 – et insistant sur le fait que lui et McLaren travaillaient dur. pour revenir en tête de grille.

« Il y a eu beaucoup de [rumours] autour de mon avenir en Formule 1, mais je veux que vous l’entendiez de moi », a écrit Ricciardo, qui a terminé 9e du Grand Prix d’Autriche dimanche. “Je suis attaché à McLaren jusqu’à la fin de l’année prochaine et je ne m’éloigne pas du sport. Apprécier que cela n’a pas toujours été facile, mais qui veut facile !

“Je travaille d’arrache-pied avec l’équipe pour apporter des améliorations et remettre la voiture à l’endroit où elle doit être. Je veux toujours ça plus que jamais. A bientôt au Castellet. Daniel”

Les commentaires de Ricciardo interviennent après que McLaren a donné un test de deux jours à la star d’IndyCar Colton Herta dans le cadre de leur programme Testing of Previous Car’s (TPC), alors qu’il conduisait leur McLaren MCL35 de 2021 autour de l’Autodromo Internacional do Algarve au Portugal à Portimao – avec quelques visionnements le pilote américain en tant que pilote McLaren F1 potentiel du futur.

