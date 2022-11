Daniel Ricciardo revient chez Red Bull en tant que troisième pilote pour la saison 2023 de Formule 1

Daniel Ricciardo est de retour chez Red Bull en tant que troisième pilote pour 2023

Daniel Ricciardo est “ravi de revenir à la maison” après avoir été confirmé comme troisième pilote de Red Bull pour la saison 2023 de Formule 1.

Ricciardo rejoint Red Bull, qu’il a quitté fin 2018 pour Renault, après avoir quitté McLaren à l’issue de la saison 2022.

“Le sourire dit tout, je suis vraiment ravi de revenir chez Oracle Red Bull Racing en tant que troisième pilote en 2023”, a déclaré Ricciardo.

“J’ai déjà tellement de bons souvenirs de mon séjour ici, mais l’accueil de Christian, du Dr Marko et de toute l’équipe est quelque chose que j’apprécie sincèrement.

“Pour moi personnellement, la capacité de contribuer et d’être entouré par la meilleure équipe de F1 est extrêmement attrayante, tout en me donnant également du temps pour recharger et me recentrer. J’ai hâte d’être avec l’équipe et de soutenir le travail sur simulateur, séances d’essais et activités commerciales. C’est parti !”

Le joueur de 33 ans est huit fois vainqueur de courses – dont sept lors de son premier passage avec Red Bull – et ses fonctions au sein de l’équipe en 2023 comprendront des tests et des travaux sur simulateur, ainsi que des activités commerciales.

Horner : Ricciardo a “un énorme talent”

Le directeur de l’équipe, Christian Horner, a déclaré : “C’est formidable de ramener Daniel dans la famille Red Bull. Il a un énorme talent et un caractère si brillant ; je sais que toute l’usine est ravie de l’accueillir à la maison.

“Dans son rôle de pilote d’essai et de troisième pilote, Daniel nous donnera la chance de nous diversifier, en aidant au développement de la voiture, en aidant l’équipe avec son expérience et sa connaissance de ce qu’il faut pour réussir en F1.”

L’Australien espère revenir en F1 dans un siège compétitif en 2024, mais a admis que le temps passé loin de la grille pourrait changer d’avis.

“Je savais que je voulais m’absenter l’année prochaine d’un siège de course et juste de la compétition”, a déclaré Ricciardo lors du GP d’Abu Dhabi.

“Cela a évidemment été assez fatigant ces deux dernières années avec les luttes, donc il était assez clair pour moi peu de temps après la pause estivale que c’était ce que je voulais et ce qui allait être le mieux pour moi.

“Alors c’était, ‘ok, quelle est la prochaine meilleure chose?’. Et plus j’y pensais, être évidemment impliqué dans une certaine mesure avec une équipe de haut niveau, c’était évidemment la préférence.

“Cela alimentera le feu et me rendra affamé et plus motivé que jamais, ou ce sera comme, ‘oh, c’est la bonne chose pour toi’. Dans ce cas … alors je dois être vraiment heureux.”

Ricciardo opte pour le déménagement “chez lui”

Red Bull et Ricciardo se sont séparés fin 2018, choisissant de rejoindre Renault dans une décision qui a surpris Horner et l’équipe.

En quatre ans chez Red Bull, Ricciardo a enregistré sept de ses huit victoires en Grand Prix avec l’équipe et a terminé troisième du championnat des pilotes à deux reprises.

Il a passé deux ans chez Renault et McLaren avant de décider de se séparer de McLaren plus tôt cette année.

Ricciardo était fortement lié à un rôle de réserve Mercedes mais a choisi de revenir chez Red Bull.

Après sa dernière course avec McLaren, il s’est ouvert sur ses luttes ces dernières années.

“Il y a certainement eu des courses où je me sentais plus à l’aise”, a-t-il déclaré. “La difficulté, la lutte, c’est que ça m’a encouragé et puis tout d’un coup, une semaine plus tard, on était de retour là où on était.

“L’incohérence, l’inconnu, c’est ce qui a rendu ça si délicat mais je suis content d’avoir eu quelques belles [races] depuis la pause estivale.

“J’ai appris la perspective. Il est si facile de se laisser prendre à la compétition. Nous y consacrons tellement de temps et quand ça ne va pas bien, vous pouvez facilement vous mettre en colère, être frustré et amer. Avoir tellement d’émotions négatives envers quelque chose que vous Amour sincère.

“La perspective m’a permis de maintenir le bonheur et l’appréciation. Vous avez vos journées mais c’est un privilège de faire ce que nous aimons – c’est un sport tellement amusant. L’environnement, les voyages, toutes les personnes que nous rencontrons. Quoi que vous fassiez dans la vie, gratitude ça fait beaucoup avancer.”