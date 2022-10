Daniel Ricciardo ressuscité pour le rôle de réserve Mercedes ou Red Bull

Daniel Ricciardo, qui a perdu son siège McLaren alors que sa carrière tombait dans le marasme cette année, semble prêt à rejoindre Red Bull ou Mercedes en tant que pilote de réserve la saison prochaine lorsqu’il prendra un an de course.

L’Australien a fait allusion à ses perspectives d’avenir après avoir pris la septième place avec une performance revigorée lors du Grand Prix du Mexique dimanche, mais il a refusé de confirmer ses plans.

“Je ne serai pas sur la grille l’année prochaine, mais je serai ici (en F1) parce que j’ai des projets ambitieux pour 2024”, a-t-il déclaré. « Des discussions sont en cours, mais rien n’a été signé.

“Rien n’est garanti pour 2024, mais je ferai tout mon possible pour revenir.”

Ricciardo, 33 ans, a ravivé ses perspectives et son sourire dimanche lorsqu’il s’est relevé de la médiocrité quasi anonyme de terminer parmi les autres coureurs pour terminer derrière le top six – composé des deux Red Bull, à la fois Mercedes et les deux Ferrari.

Il a fait la lumière sur une sévère pénalité de 10 secondes pour être entré en collision avec Alpha Tauri de Yuki Tsunoda pour revenir en arrière avec plusieurs mouvements de passes passionnants pour terminer devant son coéquipier McLaren Lando Norris.

Son renouveau a ravi la plupart des observateurs du paddock qui pensaient qu’il était sur le point de rejoindre Mercedes en remplacement du pilote de réserve Nyck de Vries qui rejoindra Alpha Tauri la saison prochaine.

Le chef de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a confirmé que des pourparlers avaient eu lieu entre eux, mais il a ajouté qu’il pensait que Ricciardo parlait à d’autres équipes.

“Oui, aussi avec Red Bull Racing”, a déclaré Wolff. “Pour. Nous, on pense que c’est un super personnage, mais on n’est pas encore prêt à dire qui sera notre troisième pilote la saison prochaine.

« Sa personnalité est une force absolue et Daniel est avec nous depuis longtemps. Il connaît ces voitures sur le bout des doigts.

“Cela peut certainement être un avantage, mais je ne veux pas lancer de rumeurs ici car la vérité est que nous n’avons encore rien décidé.”

Ricciardo a été élu “pilote du jour” pour ses efforts sur l’Autodromo Hermanos Rodriguez et s’est délecté de l’attention qu’il a suscitée après la course.

“Je peux dire avec confiance que je ne serai pas sur la grille derrière un volant”, a-t-il déclaré à Sky Sports F1 avec un sourire radieux caractéristique.

En tant que vainqueur à huit reprises, il avait prouvé qu’il était un homme qui avait encore quelque chose à prouver. “Je veux toujours être dans le sport et je veux travailler avec une équipe avec l’ambition d’être de retour en 2024.

«Honnêtement, où est ma tête aussi. J’ai l’impression qu’un peu de temps loin d’un siège de course me fera du bien, puis j’essaierai de reconstruire. Disons que je n’ai pas fini, mais ça va être un peu différent.

“Sans aucun doute, les deux dernières années ont été assez difficiles, surtout quand on s’investit beaucoup et quand ça ne revient pas, ça peut vous déprimer.

“Je pense aussi que la valeur même d’une pause estivale, s’éloigner, vous donne une perspective différente. C’est assez implacable. Vous n’avez pas vraiment la chance de reconstruire. Tout le monde est différent, mais je crois vraiment que c’est une bénédiction déguisée. En faisant moins, j’obtiendrai plus.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives ici