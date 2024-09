Daniel Ricciardo, qui promet d’être son dernier adieu à la F1, aide son « vieil ami » Max Verstappen à remporter le titre

Restez informé de toutes les plus grandes histoires de la Formule 1. Inscrivez-vous ici pour recevoir la newsletter Prime Tire dans votre boîte de réception chaque lundi et vendredi.

SINGAPOUR — Sous les lumières de Marina Bay, Lando Norris était tout simplement intouchable.

Avec un tour régulièrement 1,5 seconde plus rapide que Max Verstappen, son rival au championnat de Formule 1, Norris n’a jamais semblé pouvoir perdre le Grand Prix de Singapour.

Norris était sur le point d’enregistrer le premier « grand chelem » de sa carrière, en remportant la victoire depuis la pole position, en menant toute la course (lors de sa huitième tentative depuis la pole, il a réussi à conserver la tête dans le premier tour) et en réalisant le tour le plus rapide.

Son chrono de référence de 1:34.925s était si rapide qu’après l’avoir établi, son ingénieur de course lui a suggéré de boire un verre et de gérer son rythme. Deux coups d’œil au mur lui ont valu de brèves frayeurs. Kevin Magnussen avait été plus rapide avec des pneus tendres neufs, mais son temps a été annulé pour des raisons de limites de piste. Le point bonus du tour le plus rapide, si important dans la course au titre, était perdu par Norris.

Et puis Daniel Ricciardo est arrivé.

Dans ce qui pourrait bien être son dernier acte en tant que pilote de F1, Ricciardo s’est arrêté tard pour monter des pneus tendres neufs et, dans l’air propre, aller une demi-seconde plus vite que Norris dans l’avant-dernier tour de la course.

Ricciardo était loin derrière, en 18e position, avant-dernier. Ni lui ni son équipe, RB, n’avaient rien à gagner en s’arrêtant pour chausser des pneus tendres neufs et en essayant de réaliser le tour le plus rapide. Le point bonus ne compte que si vous terminez dans le top 10.

Mais il serait En refusant le point bonus à Norris, Verstappen a vu son avance au championnat chuter à 52 points au lieu de 51. Verstappen a rapidement été informé à la radio après la course que son « vieux pote » Ricciardo avait signé le meilleur tour en course, ce à quoi Verstappen a répondu : « Merci, Daniel. »

Ricciardo a plaisanté en disant que si Verstappen remportait le titre avec un point d’avance, il se garantirait au moins un beau cadeau de Noël.

« Il peut avoir tout ce qu’il veut », a déclaré Verstappen.

L’accélération du tour le plus rapide a immédiatement suscité des questions sur les raisons de cette décision, étant donné que Red Bull et RB sont des propriétaires communs. Zak Brown, le PDG de McLaren, s’est depuis longtemps prononcé contre la pratique des équipes dites A et B en F1. Il semblerait désormais que l’équipe sœur de Red Bull ait tenté de priver son pilote d’un point crucial dans la course au titre.

« Étant donné qu’il s’agissait peut-être de la dernière course de Daniel, nous voulions lui donner la chance d’en profiter et de repartir avec le tour le plus rapide », a déclaré le directeur de l’équipe RB, Laurent Mekies, dans le communiqué de presse d’après-course de l’équipe.

Brown a déclaré à SiriusXM après la course qu’il allait « certainement poser quelques questions » sur ce qui s’était passé et que cela illustrait ses inquiétudes concernant la collaboration entre équipes sœurs. « Je pense que vous n’auriez pas fait cet arrêt au stand pour aller chercher ça. »



Daniel Ricciardo au volant lors du Grand Prix de Singapour. (Clive Mason/Getty Images)

Andrea Stella, le directeur de l’équipe McLaren, n’a pas voulu établir un lien aussi fort, mais a admis qu’il trouvait cela « étrange ». Norris a haussé les épaules, admettant qu’il n’y avait rien à faire. « (C’est) la chose logique à faire, un jeu intelligent de leur part », a déclaré Norris. « Je suis content pour Daniel, c’est tout. » Toto Wolff, le patron de l’équipe Mercedes, a déclaré qu’il ne pensait pas qu’il s’agissait de « coups bas », mais que Red Bull jouait simplement le jeu dans le cadre de la lutte pour le titre.

Christian Horner, directeur de l’équipe Red Bull, a nié toute coordination entre Red Bull et RB concernant le tour le plus rapide. « Daniel voulait évidemment terminer la course sur une bonne note », a-t-il déclaré. « Il faudrait demander à VCARB à ce sujet. » Ricciardo a expliqué qu’il « pensait qu’ils me laissaient simplement m’amuser parce que nous étions loin des points. »

Au-delà de la logique derrière le tour le plus rapide, c’était un plaisir de terminer ce qui pourrait être la dernière course de la carrière de Ricciardo en F1.

Lors d’un week-end qui a débuté avec de sérieux doutes quant à sa présence sur la grille de départ pour la prochaine course à Austin (sans parler de celle de 2025) alors que Liam Lawson attend de monter en puissance, la course de dimanche a ressemblé à un dernier au revoir de la part du huit fois vainqueur du Grand Prix.

Les signes étaient là après les qualifications du samedi, lorsque Ricciardo a abandonné en Q1 tandis que son coéquipier Yuki Tsunoda a réussi à se qualifier pour la Q3. Depuis la 16e place sur la grille, sur un circuit urbain comme Singapour, se rapprocher des points serait toujours un défi de taille. Ricciardo était clairement pessimiste quant au résultat, déclarant que c’était « nul » tout en évoquant « toutes les conneries qui se passaient » autour de son avenir.

Sans voiture de sécurité pour la première fois dans l’histoire du Grand Prix de Singapour, Ricciardo n’avait pas beaucoup de chances de remonter au classement. Un arrêt prématuré lui a permis de réaliser l’undercut tout en compromettant sa stratégie. Deux arrêts se sont transformés en trois lorsqu’il s’est arrêté pour réaliser le tour le plus rapide, qui restera dans les annales comme le 17e de sa carrière en F1.

Était-ce vraiment la fin de la saison ? La fin de la saison après 13 ans et plus de 250 départs ? Ricciardo n’a pas pu le dire définitivement après la course. Horner a affirmé qu’aucune décision n’avait été prise et que les trois semaines de pause à venir étaient une « période pendant laquelle nous évaluerons toutes les performances pertinentes des pilotes » dans le puzzle de Red Bull.

Mais le langage corporel de Ricciardo tout au long de ses interviews d’après-course et l’émotion dans sa voix le laissaient clairement entendre : il pourrait bien en être fini de la F1.



Ricciardo n’a pas pu retenir ses émotions après la course. (Rudy Carezzevoli/Getty Images)

Il a admis qu’il y avait une « probabilité réaliste » qu’il ne soit pas présent à la prochaine course à Austin et qu’il voulait profiter de chaque instant à Singapour. « J’étais conscient que c’était peut-être ma dernière course, alors j’ai essayé d’en profiter », a-t-il déclaré. L’équipe RB a même organisé une haie d’honneur pour Ricciardo à l’extérieur du camping-car après la course, juste au cas où ce serait sa dernière course pour l’équipe. L’idée que cette démonstration doive se répéter cette année est trop gênante à envisager.

Ricciardo n’aurait pas souhaité terminer sa carrière en F1 avec une 18e place lors de son dernier départ, mais il n’a ressenti aucun regret. « Je suis fier de ma carrière », a-t-il déclaré. « J’ai essayé de devenir champion du monde, j’ai essayé de devenir le meilleur dans quelque chose au monde. Je pense que c’est une tâche difficile que nous nous imposons à nous-mêmes. Certains y parviennent, d’autres non. »

« Au final, si j’ai échoué un peu, je ne peux pas non plus être trop dur avec moi-même, content de l’effort que j’ai fourni. Et pour cela, il n’y a aucune tristesse, aucun sentiment, aucun regret ou ce qui aurait pu être. »

Verstappen, coéquipier de Ricciardo depuis près de trois ans chez Red Bull, a rendu hommage à l’Australien après la course, parlant notamment au passé. « C’est un gars génial, honnêtement », a déclaré Verstappen. « Nous avons toujours eu une excellente relation. Nous avions une rivalité sportive au sein de l’équipe. On se souviendra de lui comme d’un grand pilote, comme d’une grande personne aussi. Il a un grand caractère. Je pense qu’il est très rare que quelqu’un le déteste. »

« Je pense aussi que dans quelques années, quand je ne serai plus là, nous nous assiérons et nous repensons à toutes ces années passées ensemble, autour d’une bière. »

Aussi inévitable que cela puisse paraître, une décision rapide serait la meilleure solution pour tout le monde. Les changements de pilotes Red Bull d’une course à l’autre, voire d’une séance à l’autre, entre Ricciardo, Lawson et Sergio Pérez au sein de l’équipe senior ont été difficiles pour tous les acteurs concernés, même si cela peut être considéré comme une source de motivation. Aussi douloureux que cela puisse être pour Ricciardo, il y aura au moins une solution.

Le tour le plus rapide n’était pas le seul cadeau d’adieu potentiel de Ricciardo. Il a également été élu « Pilote du jour » par les fans de F1 avec 20 % des voix.

« Ce n’est pas quelque chose dont on peut se vanter, mais je pense qu’aujourd’hui les fans lisent les médias et savent que cela pourrait être mon dernier, donc je pense que c’est un très beau geste de leur part et aujourd’hui, il est apprécié », a déclaré Ricciardo.

« Je le reconnais, je les remercie d’avoir participé à cette aventure et d’avoir reconnu mes efforts et mon amour pour ce sport. Évidemment, il y a eu des moments où cela m’a mis à l’épreuve, et je n’avais pas toujours le sourire aux lèvres.

« Mais j’ai toujours eu l’impression d’essayer de m’amuser le plus possible et de laisser le plus de choses possible sur la bonne voie. »

Si c’est la fin pour Daniel Ricciardo et la F1, ce sera un beau sentiment pour lui de terminer ainsi.

Photo du haut : Rudy Carezzevoli/Getty Images