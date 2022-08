Daniel Ricciardo pourrait prendre un congé sabbatique de la Formule 1 “si cela a du sens”

Daniel Ricciardo a déclaré qu’il pourrait prendre un “congé sabbatique” de la Formule 1 la saison prochaine “si cela a du sens” après sa séparation avec McLaren.

L’Australien s’adressait aux journalistes avant le Grand Prix de Belgique jeudi, un jour après que lui et l’équipe ont annoncé leur séparation à la fin de la saison.

“Si cela a du sens, oui”, a déclaré le conducteur de 33 ans lorsqu’on lui a demandé s’il pourrait envisager une année sabbatique si la bonne opportunité ne se présentait pas. (Formule 1) est la seule course qui m’intéresse. À ce stade de ma carrière, la F1 est ce que j’aime et où je me vois si je fais une course.

“Mais disons que les étoiles ne s’alignent pas et que cela n’a pas de sens l’année prochaine et si cela signifie prendre ce temps pour réinitialiser ou réévaluer, alors si c’est la bonne chose à faire, je le ferai.”

Ricciardo ne souffrira pas financièrement, McLaren lui payant effectivement des millions pour ne pas courir pour eux.

“Nous avons dû faire un gros chèque, ce qui est bien car c’est l’accord que nous avons conclu”, a déclaré le directeur général de McLaren Racing, Zak Brown, au podcast High Performance.

McLaren n’a pas commenté la somme, les spéculations des médias allant de 9 à 16 millions de dollars.

Plusieurs équipes n’ont pas encore confirmé leurs alignements, dont Alpine, propriété de Renault, les anciens employeurs de Ricciardo qui se battent contre McLaren pour la quatrième place au classement général.

Alpine souhaite que le pilote de réserve australien Oscar Piastri remplace le double champion du monde Fernando Alonso, mais le pilote de 21 ans a rejeté l’offre et devrait rejoindre McLaren.

Si Alpine ne reprend pas Ricciardo, une autre option pourrait être Haas à moteur Ferrari qui aura Mick Schumacher en fin de contrat à la fin de l’année.

Ricciardo a déclaré qu’il n’avait pas perdu confiance en lui et qu’il voulait courir dans un but plutôt que d’inventer des chiffres.

“Personne n’a une carrière parfaite … c’est un autre défi, un autre obstacle mais je le vois simplement comme si je voulais me relever, je le ferai”, a-t-il déclaré.

“C’est une décision qu’ils (McLaren) ont prise mais cela ne change pas la façon dont je vais courir. Je ne sais courir que dans un sens.

