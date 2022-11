Daniel Ricciardo plus heureux avec le rôle de Red Bull que le siège de course F1 2023 alors qu’il s’apprête à rentrer «chez lui»

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Daniel Ricciardo a été “soulagé” de terminer neuvième et dans les points lors de sa dernière course en Formule 1 avec McLaren.

Daniel Ricciardo a confirmé qu’il était sur le point de rejoindre Red Bull dans un rôle de développement pour 2023, et dit qu’il serait plus heureux avec ce poste qu’un siège de course à plein temps plus bas sur la grille car il a besoin d’une “pause” de la Formule 1.

Ricciardo, huit fois vainqueur de course et l’un des plus grands noms du sport, sera hors de la grille l’année prochaine après la fin anticipée de son contrat avec McLaren, mais un accord pour le maintenir impliqué dans la F1 dans une certaine mesure est sur le point d’être finalisé. .

Confirmé par les patrons de Red Bull et maintenant Ricciardo, l’Australien est sur le point de revenir dans son ancienne équipe en tant que troisième pilote, avec ses fonctions susceptibles d’inclure des courses d’exposition et d’autres exploits marketing, ainsi que du travail sur simulateur pour certaines courses.

Cette décision est quelque peu surprenante étant donné que Ricciardo, malgré le manque de sièges disponibles, aurait probablement pu décrocher un siège s’il l’avait souhaité – mais le joueur de 33 ans accueille une chance de se réinitialiser.

La mère de Daniel Ricciardo était émue alors que le duo s'embrassait avant sa dernière course avec McLaren en Formule 1, l'Australien devant devenir pilote de réserve pour Red Bull la saison prochaine.

“Je savais que je voulais m’absenter l’année prochaine d’un siège de course et juste de la compétition”, a déclaré Ricciardo lors du GP d’Abu Dhabi.

“Cela a évidemment été assez fatigant ces deux dernières années avec les luttes, donc il était assez clair pour moi peu de temps après la pause estivale que c’était ce que je voulais et ce qui allait être le mieux pour moi.

“Alors c’était, ‘ok, quelle est la prochaine meilleure chose?’. Et plus j’y pensais, être évidemment impliqué dans une certaine mesure avec une équipe de haut niveau, c’était évidemment la préférence.”

Découvrez quelques moments forts de l'incroyable carrière de Daniel Ricciardo en Formule 1, l'Australien devant devenir pilote de réserve pour l'ancienne équipe Red Bull la saison prochaine.

Ricciardo espère revenir en F1 dans un siège compétitif en 2024, bien qu’il admette que le temps passé pourrait changer d’avis.

“Cela alimentera le feu et me rendra affamé et plus motivé que jamais, ou ce sera comme, ‘oh, c’est la bonne chose pour toi’. Dans ce cas … alors je dois être vraiment heureux.”

Mercedes a eu des discussions mais comprend que Ricciardo déménage “chez lui”

Ricciardo était fortement lié à un rôle de réserve chez Mercedes avant que les discussions ne progressent avec Red Bull, bien que le patron de Silver Arrows, Toto Wolff, comprenne pourquoi il voudrait rentrer “chez lui” dans l’équipe où il a remporté sept de ses huit courses.

Ricciardo a quitté Red Bull fin 2018, choquant l’équipe à l’époque.

“Il y a eu des discussions”, a déclaré Wolff à propos de Ricciardo. “C’est un super mec.

Lando Norris et Daniel Ricciardo disent que cela devient émouvant avant le départ de Ricciardo de McLaren, mais ils prévoient toujours de se voir.

“C’est dommage qu’il ne soit pas dans un cockpit, car Daniel Ricciardo a sa place dans une voiture de course. Personne ne comprend pourquoi les années chez McLaren n’ont pas fonctionné comme toutes les années précédentes.”

“Je pense qu’en gros, nous avions juste besoin de temps pour comprendre ce que nous voulions faire et Red Bull a été sa maison pendant longtemps, il connaît les gens là-bas et j’espère qu’il a une bonne affaire là-bas.”

Ricciardo sur le retour de Red Bull et les difficultés de McLaren

Un accord avec Red Bull n’a pas encore été signé, mais Ricciardo a déclaré à Sky Sports F1 après sa dernière course avec McLaren que cette décision était “très probable”.

“Si c’est [confirmed]”, a-t-il ajouté. “Je ne vais pas être à 24 courses car je pourrais aussi bien être encore sur la grille.

“J’ai précisé que j’avais encore besoin de temps pour moi et de m’évader un peu, mais je serai dans les parages dans une certaine mesure et j’essaierai de rester impliqué.”

Alors que Daniel Ricciardo devrait rejoindre Red Bull la saison prochaine en tant que pilote de réserve, Christian Horner donne son avis sur l'Australien.

Il s’est également ouvert sur ses luttes McLaren.

“Il y a certainement eu des courses où je me sentais plus à l’aise”, a-t-il déclaré. “La difficulté, la lutte, c’est ça qui m’a encouragé et puis tout d’un coup, une semaine plus tard, nous étions revenus là où nous en étions. L’incohérence, l’inconnu, c’est ce qui a rendu ça si délicat mais je suis content d’avoir eu quelques agréable [races] depuis la pause estivale.

“J’ai appris la perspective. Il est si facile de se laisser prendre à la compétition. Nous y consacrons tellement de temps et quand ça ne va pas bien, vous pouvez facilement vous mettre en colère, être frustré et amer. Obtenez tellement d’émotions négatives envers quelque chose que vous Amour sincère.

“La perspective m’a permis de maintenir le bonheur et l’appréciation. Vous avez vos journées mais c’est un privilège de faire ce que nous aimons – c’est un sport tellement amusant. L’environnement, les voyages, toutes les personnes que nous rencontrons. Quoi que vous fassiez dans la vie, gratitude ça fait beaucoup avancer.”