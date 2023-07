Daniel Ricciardo pilotera pour AlphaTauri et remplacera Nyck de Vries avec effet immédiat avant le GP de Hongrie

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Craig Slater a plus d'informations sur le retour de Daniel Ricciardo sur un siège de course F1, alors qu'il remplace Nyck de Vries pour Alpha Tauri pour le reste de la saison

Daniel Ricciardo reviendra sur la grille de Formule 1 avec AlphaTauri après avoir remplacé Nyck de Vries avec effet immédiat.

L’Australien de 34 ans a été prêté par Red Bull – pour qui il était le troisième pilote – à leur équipe junior pour le reste de son contrat d’un an.

Après avoir attendu longtemps une opportunité en F1, l’ancien pilote de réserve Mercedes De Vries n’a été abandonné que 10 courses dans sa saison recrue en F1.

« Je suis très heureux d’accueillir à nouveau Daniel dans l’équipe », a déclaré le directeur de l’équipe AlphaTauri, Franz Tost.

« Il n’y a aucun doute sur ses talents de pilote, et il connaît déjà beaucoup d’entre nous, donc son intégration sera facile et directe. L’équipe profitera également beaucoup de son expérience, car il est huit fois vainqueur du Grand Prix de Formule 1. «

Suite à l'annonce que Daniel Ricciardo rejoindra AlphaTauri en prêt de Red Bull pour le reste de la saison, jetez un œil à ses plus grandes victoires en course pour les Red Arrows

La décision d’envoyer Ricciardo, huit fois vainqueur du Grand Prix, à AlphaTauri intervient après qu’il ait fait une impression positive mardi au volant de la RB19 de Red Bull pour la première fois lors d’un test de pneus à Silverstone.

Ricciardo était considéré comme l’un des meilleurs pilotes du sport lorsqu’il a terminé son premier passage avec Red Bull en 2018, mais n’a pas réussi à reproduire cette forme lors de sorts avec Renault et McLaren avant d’être libéré par ce dernier à la fin de la saison 2022.

Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a déclaré : « C’est formidable de voir que Daniel n’a perdu aucune forme en dehors de la course et que les progrès qu’il a réalisés lors de ses sessions SIM se traduisent sur la piste.

« Ses temps lors du test de pneus ont été extrêmement compétitifs. C’était une conduite très impressionnante et nous sommes ravis de voir ce que le reste de la saison apportera à Daniel en prêt à la Scuderia AlphaTauri. »

Après avoir travaillé avec Daniel Ricciardo et Yuki Tsunoda, l'entraîneur de performance d'AlphaTauri Michael Italiano discute des différences entre les deux.

La décision de Ricciardo de saisir l’opportunité de rejoindre AlphaTauri, dernier du classement des constructeurs, est quelque peu surprenante compte tenu de son insistance précédente sur le fait qu’il ne voulait revenir sur la grille qu’avec une voiture en tête.

Il fera son retour dans le Grand Prix de Hongrie, qui est en direct sur Sky Sports F1 du 21 au 23 juillet, suivi uniquement du Grand Prix de Belgique avant la fermeture du sport pour sa pause estivale.

Ricciardo a ajouté : « Je suis ravi d’être de retour sur la bonne voie avec la famille Red Bull ! »

La première campagne torride de De Vries se termine tôt

Pour De Vries, une première campagne torride, dans laquelle il est dernier du classement des pilotes et sans point, prend fin prématurément.

De Vries, à l’époque pilote de réserve Mercedes, a réalisé une performance extrêmement impressionnante lors du Grand Prix d’Italie de l’année dernière en remplaçant au pied levé un Alex Albon malade.

Nyck de Vries a subi une énorme crevaison dans son AlphaTauri à la fin du deuxième essai à Silverstone

Il s’est qualifié huitième avant de prendre la neuvième place dans la course pour assurer une rare finition de points pour Williams, et dans le processus s’est mis dans le cadre pour plusieurs sièges qui étaient disponibles pour 2023.

Le joueur de 28 ans a terminé avec AlphaTauri, mais n’a pas répondu aux attentes car il a été largement surclassé par son coéquipier Yuki Tsunoda.

« Je tiens à remercier Nyck pour sa précieuse contribution au sein de la Scuderia AlphaTauri et je lui souhaite le meilleur pour l’avenir », a déclaré Tost.

Nyck de Vries a fait tourner son AlphaTauri pour la deuxième fois au cours de Q1 alors qu'il continuait de lutter dans des conditions humides au Grand Prix d'Espagne

Bien que la décision de mettre fin à sa première campagne si tôt soit sans aucun doute dure, alors que la pression augmentait ces dernières semaines, De Vries a montré peu de signes d’amélioration, se qualifiant et terminant dans les trois derniers lors de chacune de ses trois dernières courses.

De Vries a prouvé qu’il est un pilote d’essai ou de réserve adéquat pour une équipe de F1, mais ses perspectives d’obtenir une autre chance dans un siège de course dans un avenir proche semblent être sombres.

Ricciardo pourrait-il rester à AlphaTauri la saison prochaine ?

Le journaliste de Sky Sports News, Craig Slater, analyse la décision d’AlphaTauri de remplacer Nyck de Vries par Daniel Ricciardo :

C’est dur pour De Vries qui était dans cette voiture à 28 ans. Je lui ai parlé lors de plusieurs événements et il s’est demandé s’il tiendrait la saison? Il est sorti avec la ligne qu’il croit dans l’équipe Red Bull, l’équipe élargie de Red Bull. Il faut se rappeler qu’Alpha Tauri, avec qui il a perdu ce baquet, est l’équipe junior Red Bull.

Christian Horner et le Dr Helmut Marko ont le dernier mot, en fin de compte, sur qui court dans cette voiture et il semble que depuis un certain temps maintenant, son siège est menacé. Enfin il a été relâché aujourd’hui [Tuesday].

C’est fascinant que Daniel Ricciardo revienne le jour où il a testé la Red Bull Car de cette année à Silverstone. C’est la première fois qu’il utilise des machines de Formule 1 à la pointe de la technologie depuis qu’il a perdu son volant chez McLaren à la fin de la saison dernière.

Le pilote de réserve Red Bull Daniel Ricciardo et la légende du surf Mick Fanning révèlent comment ils sont devenus amis et comparent les défis de leurs sports

Il parle d’être ravi d’être de retour dans la famille Red Bull et il verra le reste de la saison.

Une ou deux personnes à qui j’ai parlé sont intéressées par le fait qu’il ait de nouveau accepté de conduire pour AlphaTauri. C’était son premier siège à plein temps en Formule 1, mais il a depuis remporté huit Grands Prix. Il a été pilote principal et l’un des pilotes les mieux payés de F1, gagnant un salaire de plus de 30 millions de livres sterling lorsqu’il conduisait pour Alpine, anciennement l’équipe Renault.

Mais il a eu cette période difficile chez McLaren lorsqu’il ne s’est pas adapté à la voiture. Il a quand même remporté une course, mais était loin du rythme de Lando Norris et ils étaient prêts à le laisser partir pour le jeune compatriote australien Oscar Piastri.

Ricciardo, à la fin de la saison dernière, avait l’air d’avoir un peu perdu son mojo. De son propre aveu, il pensait qu’il devait partir, recharger les batteries, retrouver son esprit. Clairement, il l’a fait maintenant.

Un drapeau rouge a été lancé lors des qualifications du GP d'Azerbaïdjan alors que Nyck de Vries a écrasé son AlphaTauri dans les barrières

Je lui ai parlé à Miami et lui ai parlé de vouloir être de retour sur la grille l’année prochaine. Il est de retour sur la grille avec encore une demi-saison à faire, donc je pense que c’est logique.

Conduira-t-il la saison prochaine pour AlphaTauri ? En théorie. C’est une équipe qui passe également d’une configuration beaucoup plus indépendante à une équipe qui prendra autant de pièces que possible de Red Bull la saison prochaine. Ils vont être beaucoup plus étroitement affiliés à eux et prendre toutes les pièces automobiles qu’ils peuvent légalement.

Ils ont aussi un nouveau directeur d’équipe. Le directeur général Peter Bayer m’a expliqué que peut-être plutôt que de simplement diriger des pilotes juniors, il pourrait être judicieux d’avoir un jeune pilote et quelqu’un d’expérimenté comme Daniel Ricciardo, même si vous ne pouvez vraiment voir que cela peut être un arrangement à court terme pour les deux parties.

