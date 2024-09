Daniel Ricciardo méritait de véritables adieux à la F1, pas sa sortie maladroite de Singapour

Ce n’est jamais ainsi que la carrière de Daniel Ricciardo en Formule 1 était censée se terminer.

Pour un pilote qui ressemblait autrefois à un champion du monde potentiel et qui a rapidement conquis les fans grâce à sa nature affable et sa personnalité contagieuse, il méritait un véritable adieu après 13 ans sur la grille.

Au lieu de cela, il est resté dans les limbes. Considérer le Grand Prix de Singapour de dimanche dernier comme, officieusement, son dernier Grand Prix, sans aucune clôture ni décision quant à savoir s’il serait de retour à Austin le mois prochain.

Cela n’est arrivé que jeudi, quatre jours après que Ricciardo ait fait ses derniers adieux au paddock de F1, lorsque Red Bull a confirmé son départ.

Cela mettait fin à ce qui était devenu la décision de Schrödinger en tant que pilote : Ricciardo partait et ne partait pas encore. L’émotion de Ricciardo dimanche a clairement montré ce qui allait se passer. Pourtant, il n’avait pas eu la chance de dire au revoir à la F1. Tout cela était marqué d’un astérisque.

Lors de ses séances de presse jeudi à Singapour, Ricciardo a reconnu les spéculations selon lesquelles il pourrait être remplacé par Liam Lawson, pilote de réserve de Red Bull, dès la prochaine course. Mais il semblait plus inquiet pour 2025 que pour le reste de la saison. Il ne semblait pas sérieusement penser que c’était sa dernière course de F1.

Samedi, alors que Ricciardo digérait sa sortie de Q1 qui le laissait 16e sur la grille, tandis que son coéquipier du RB Yuki Tsunoda se qualifiait pour la Q3, son ton et son langage corporel suggéraient qu’il y avait eu un changement. Ce qui était devenu une possibilité était désormais considéré comme un fait.

Il a fait un effort concerté pour s’imprégner de chaque instant du dimanche, sachant que cela pourrait être la dernière fois qu’il courrait en F1. Cela s’est même étendu à prendre un peu plus de temps pour s’asseoir dans sa voiture avant de sortir après le drapeau à damier. C’était sa maison depuis plus d’une décennie.

« Le cockpit est quelque chose auquel… je me suis beaucoup habitué pendant de nombreuses années », a déclaré Ricciardo dans une interview émouvante avec F1 TV après la course, retenant ses larmes. « Je voulais juste savourer le moment. »

Danny Ric ❤️ Un Daniel Ricciardo ému s’exprime après le #SingapourGP pic.twitter.com/53hD09HZ4z – Formule 1 (@F1) 22 septembre 2024

Ricciardo n’est peut-être plus le pilote de grand prix qu’il était autrefois chez Red Bull. Celui qui a fait irruption et a immédiatement mis dans l’ombre Sebastian Vettel, alors quadruple champion du monde en titre, en 2014. Ou qui a fait de la magie dans les rues de Monaco en 2018, rédemption de sa défaite déchirante deux ans plus tôt. Ou qui ont lancé un véritable défi à Max Verstappen, désormais reconnu comme un grand de la F1, en leur temps en tant qu’équipiers.

Mais il méritait bien mieux que cette sortie longue et maladroite qui a fini par s’éterniser dans une situation où il n’y avait aucun gagnant.

Même si Ricciardo parlait comme un homme qui avait couru pour la dernière fois en F1 dimanche, la ligne officielle de Red Bull et de RB était qu’aucune décision n’avait été prise. La seule reconnaissance du changement potentiel dans l’équipage des pilotes est venue dans le communiqué de presse d’après-course de RB lorsque, en expliquant tardivement la décision de placer Ricciardo aux stands pour le tour rapide, le directeur de l’équipe, Laurent Mekies, a noté que « c’était peut-être la dernière course de Daniel ». Le chef de Red Bull F1, Christian Horner, a déclaré dimanche que la pause avant Austin était l’occasion de passer en revue les performances des pilotes des deux équipes de Red Bull, et que Ricciardo n’était « qu’une partie du puzzle ».

La raison pour laquelle cette révision a dû avoir lieu maintenant est Lawson et la nécessité de faire un appel sur son avenir ou de risquer de le perdre en raison de clauses de son contrat. Si Red Bull n’avait pas réussi à le faire entrer sur la grille de F1, il serait alors libre de quitter sa configuration de pilotes. Compte tenu de ses performances lors de ses cinq courses alors que Ricciardo était blessé l’année dernière, Red Bull ne voulait pas perdre un talent qui pourrait jouer un grand rôle dans son avenir en F1.

Mais pour Ricciardo, le timing signifiait que, si Red Bull voulait appuyer sur la gâchette et faire un changement avec six courses restantes dans la saison, il y avait toujours ce risque qu’il soit privé d’un véritable adieu à la F1 à moins qu’une décision ne soit prise avant. à Singapour.



Daniel Ricciardo arbore un chapeau de cowboy avant le Grand Prix des États-Unis 2018 à Austin, au Texas. Sa personnalité affable a conquis de nombreux fans. (Marc Thompson / Getty Images)

Et de toutes les races à pas être présent, le Grand Prix des États-Unis à Austin, où Ricciardo s’inspire pleinement de l’esprit de la course – il a porté des maillots des Texas Longhorns, des chapeaux de cowboy et est même entré dans le paddock à cheval une année – semble être le pire pour faire un changement avant. Son attrait commercial, notamment aux Etats-Unis, reste indéniable.

Les raisons de performance derrière cette décision sont compréhensibles. Ricciardo n’a qu’un point lors des sept dernières courses, et Lawson a montré ce qu’il pouvait faire lors de son apparition en cinq courses l’année dernière. Alors que Haas se rapproche de RB au classement du championnat des constructeurs, des décisions difficiles doivent parfois être prises pour le bien de l’équipe au sens large.

C’est l’attente qui a transformé cette situation en situation perdante pour Red Bull. S’il avait été annoncé que Singapour serait la dernière course de Ricciardo, il aurait eu la chance de profiter pleinement du week-end du Grand Prix et de recevoir des adieux en bonne et due forme. Il n’y aurait pas eu cette étrange incertitude, ces réponses pleines de doutes. Rien ne peut être dit avec assurance ou confiance.

Tout cela a laissé la communauté F1 se dire au revoir en douceur. Les réseaux sociaux regorgent de vidéos des conversations émouvantes de Ricciardo à Singapour, de montages sur « Pink Skies », sa chanson préférée de Zach Bryan, et d’extraits de sa célèbre interview « Enjoy the butterflies ». Tout cela reposait sur l’hypothèse d’une décision qui n’a été confirmée que quelques jours plus tard.

Non, nous ne perdons pas l’un des grands noms de la F1, ni même l’un des meilleurs pilotes de la grille à l’heure actuelle. Il s’agit néanmoins d’un adieu brutal et triste à quelqu’un qui a joué un rôle important dans la définition de la F1 au cours des années 2010 et qui a joué un rôle important dans l’histoire de Red Bull en F1.

La F1 peut être impitoyable. Ce n’est pas un secret. Mais pour quelqu’un qui a mis tant de cœur et de personnalité à devenir plus qu’un simple pilote de F1, Ricciardo méritait mieux.



Daniel Ricciardo célèbre en beauté après avoir remporté le Grand Prix de Monaco 2018, deux ans après qu’un mauvais arrêt au stand lui ait coûté la victoire. (Dan Istitene / Getty Images)

(Photo du haut de Daniel Ricciardo après le Grand Prix de Singapour : Rudy Carezzevoli / Getty Images)