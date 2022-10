Daniel Ricciardo: le pilote McLaren dit qu’il “a besoin” d’une pause de la Formule 1 pour se “réinitialiser” pour 2024

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Daniel Ricciardo dit qu’il “a besoin” d’une pause de la Formule 1 la saison prochaine et vise un retour sur la grille en 2024.

Daniel Ricciardo a indiqué que le manque d’options n’est pas la seule raison pour laquelle il ne sera pas sur la grille de Formule 1 en 2023, insistant sur le fait qu’il “a besoin” d’une pause dans le sport pour “se réinitialiser”.

Ricciardo, l’un des pilotes les plus populaires et sans doute les plus rapides de la dernière décennie, a confirmé au Japon qu’il ne courrait pas en F1 l’année prochaine, ce qui semblait inévitable après que McLaren ait annulé son contrat tôt après une mauvaise forme prolongée aux côtés de Lando Norris. .

La sortie de l’Australien a longtemps été attribuée au nombre de sièges disponibles – avec des équipes moins compétitives, Williams et Haas sont les seules équipes à manifester un intérêt sérieux pour le vainqueur de la course à huit reprises – bien que Ricciardo ait déclaré Sports du ciel il accueille également l’année sabbatique après ses difficultés.

“C’est quelque chose que j’ai certainement évalué depuis la pause estivale”, a déclaré Ricciardo à propos de la nouvelle qu’il quittait la grille.

“Je voulais lui donner quelques courses et plus le temps passe, plus j’ai l’impression que c’est ce dont j’ai besoin. Même si les opportunités aussi… il n’y a vraiment rien sous la forme de l’année prochaine !”

Daniel Ricciardo (à droite) a eu du mal aux côtés de Lando Norris chez McLaren cette saison

“C’est en partie que j’aimerais la pause et que j’ai besoin de réinitialiser un peu, et en partie 2024 également, d’autres choses pourraient s’ouvrir.”

Ricciardo vise, comme mentionné, 2024 pour revenir en F1 et n’est pas intéressé par d’autres séries de courses l’année prochaine.

Au lieu de cela, il prévoit de passer plus de temps chez lui en Australie et est également en lice pour une conduite de réserve, potentiellement chez Mercedes.

Mercedes a perdu la réserve actuelle Nyck de Vries au profit d’AlphaTauri pour 2023 et a accueilli la possibilité d’avoir un pilote expérimenté tel que Ricciardo dans son écurie.

Ted Kravitz et Paul DiResta discutent de l'avenir du pilote McLaren Daniel Ricciardo, qui a confirmé qu'il ne s'attendait pas à être sur la grille de Formule 1 l'année prochaine.

“Je pense qu’il pourrait y avoir de meilleures opportunités en 2024, donc c’est vraiment ce que tout cela confirme et maintenant où les objectifs sont fixés”, a ajouté Ricciardo lors du week-end du GP du Japon.

“Certes, le plan est toujours d’être impliqué dans la F1.

“C’est un peu comme si je faisais une petite pause, d’après ce que je vois – et disons qu’en ce qui concerne ma carrière en F1, la pleine intention est [to be driving] pour ’24.”

