Daniel Ricciardo : le pilote AlphaTauri reviendra d’une blessure à la main au Grand Prix des États-Unis à Austin | Actualités F1

Daniel Ricciardo reviendra d’une blessure à la main pour le Grand Prix des États-Unis ce week-end, après quelques semaines « frustrantes » d’absence.

L’Australien de 34 ans a raté les cinq dernières courses après s’être cassé la main gauche lors des essais du Grand Prix des Pays-Bas le 25 août.

Cependant, Ricciardo, qui a participé à une démonstration Red Bull à Nashville le week-end dernier, sera de retour dans son cockpit AlphaTauri pour les essais sur le Circuit des Amériques d’Austin vendredi.

Le Néo-Zélandais Liam Lawson, qui a impressionné en tant que remplaçant de Ricciardo, cédera la place.

Parlant de la blessure, Ricciardo a admis que cela avait été « frustrant », mais que sa forme physique était bonne et qu’il était « excité » de conduire une voiture AlphaTauri mise à jour.

Daniel Ricciardo était de retour dans une voiture Red Bull pour divertir les foules à Nashville dans le cadre d’un spectacle de démonstration après sa convalescence après une blessure à la main.



« C’est bon d’être de retour ! », a déclaré l’octuple vainqueur de Grand Prix.

« Ma main va beaucoup mieux et le simulateur a été un moyen utile de l’évaluer.

« Je l’ai essayé la semaine précédant le Qatar, mais je n’avais pas l’impression qu’il exploitait tout son potentiel. J’ai donc passé le reste de la semaine au Royaume-Uni, passant plus de temps dans la simulation, et je suis arrivé à un point où je me suis senti Prêt à partir.

« Ma forme physique générale est bonne et j’ai continué à m’entraîner autant que je le pouvais, même si je n’ai évidemment pas pu faire grand-chose avec ma main ou mon bras gauche pendant un moment.

Les compatriotes australiens Oscar Piastri et Daniel Ricciardo ont tous deux chuté dès le début des deuxièmes essais avant le Grand Prix des Pays-Bas.



« C’était vraiment frustrant de regarder les dernières courses, d’autant plus que j’étais arrivé à un point où j’étais tellement prêt à recommencer et à courir, puis j’ai participé à deux épreuves et j’ai dû appuyer à nouveau sur « pause », mais en fait, le temps sans course est passé assez vite.

« La voiture actuelle a un peu évolué depuis la dernière fois que je l’ai conduite, mais la simulation était utile pour avoir une idée de ce que les changements et les mises à jour ont apporté.

« J’ai ressenti un peu leur effet, mais c’est une de ces choses, je pense, qu’une fois sur la bonne voie, je les ressentirai pleinement.

Daniel Ricciardo a été transporté à l’hôpital après sa chute au virage trois au début des deuxièmes essais avant le Grand Prix des Pays-Bas.



« J’étais là-bas à Singapour quand ils l’ont essayé pour la première fois, et c’était intéressant d’entendre les retours et les commentaires, qui étaient pour la plupart positifs.

« Donc, j’ai hâte de voir à quoi ça ressemble. »

Ricciardo ne devait participer qu’à sa troisième course de retour lorsqu’il s’est écrasé à Zandvoort.

Il a été immédiatement emmené au centre médical avant d’être transporté vers un hôpital voisin avec son bras gauche en écharpe.

Une radiographie ultérieure a confirmé que Ricciardo avait subi une fracture au métacarpien de la main gauche.

Ricciardo a été exclu de la course aux Pays-Bas et des manches suivantes en Italie, à Singapour, au Japon et au Qatar.

Daniel Ricciardo d’AlphaTauri admet que son objectif est de rester « au sein de la famille Red Bull » et dit que son rêve est de revenir dans la « grande équipe ».



Ricciardo s’est vu offrir une seconde chance par l’équipe junior de Red Bull, AlphaTauri, suite à son limogeage par McLaren à la fin de la saison dernière.

Malgré sa blessure, AlphaTauri a annoncé le mois dernier avoir retenu l’octuple vainqueur du Grand Prix pour 2024 aux côtés du pilote japonais Yuk Tsunoda.

