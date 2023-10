Daniel Ricciardo : le pilote AlphaTauri de retour d’une blessure à la main au Grand Prix des États-Unis à Austin

Daniel Ricciardo reviendra d’une blessure à la main pour le Grand Prix des États-Unis ce week-end.

L’Australien de 34 ans a raté les cinq dernières courses après s’être cassé la main gauche lors des essais du Grand Prix des Pays-Bas le 25 août.

Cependant, l’agence de presse PA a appris que Ricciardo, qui a participé à une démonstration Red Bull à Nashville le week-end dernier, serait de retour dans son cockpit AlphaTauri pour s’entraîner sur le Circuit des Amériques d’Austin vendredi.

Le Néo-Zélandais Liam Lawson, qui a impressionné en tant que remplaçant de Ricciardo, cédera la place.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Daniel Ricciardo était de retour dans une voiture Red Bull pour divertir les foules à Nashville dans le cadre d’un spectacle de démonstration après sa convalescence après une blessure à la main. Daniel Ricciardo était de retour dans une voiture Red Bull pour divertir les foules à Nashville dans le cadre d’un spectacle de démonstration après sa convalescence après une blessure à la main.

Ricciardo ne devait participer qu’à sa troisième course de retour lorsqu’il s’est écrasé à Zandvoort.

Il a été immédiatement emmené au centre médical avant d’être transporté vers un hôpital voisin avec son bras gauche en écharpe.

Une radiographie ultérieure a confirmé que Ricciardo avait subi une fracture au métacarpien de la main gauche.

Ricciardo a été exclu de la course aux Pays-Bas et des manches suivantes en Italie, à Singapour, au Japon et au Qatar.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Daniel Ricciardo a été transporté à l’hôpital après sa chute au virage trois au début des deuxièmes essais avant le Grand Prix des Pays-Bas. Daniel Ricciardo a été transporté à l’hôpital après sa chute au virage trois au début des deuxièmes essais avant le Grand Prix des Pays-Bas.

Ricciardo s’est vu offrir une seconde chance par l’équipe junior de Red Bull, AlphaTauri, suite à son limogeage par McLaren à la fin de la saison dernière.

Malgré sa blessure, AlphaTauri a annoncé le mois dernier avoir retenu l’octuple vainqueur du Grand Prix pour 2024 aux côtés du pilote japonais Yuk Tsunoda.

Regardez la Formule 1 revenir au Texas pour le Grand Prix des États-Unis et un autre week-end de sprint en direct sur Sky Sports F1 du 20 au 22 octobre. Diffusez la F1 sur Sky Sports avec MAINTENANT