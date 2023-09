Daniel Ricciardo et Yuki Tsunoda retenus par AlphaTauri pour F1 2024

Daniel Ricciardo et Yuki Tsunoda continueront de courir pour AlphaTauri en Formule 1 l’année prochaine après avoir été confirmé par l’équipe vendredi soir. Voici ce que vous devez savoir :

Ricciardo, qui a fait son retour en F1 à la mi-saison chez AlphaTauri avant de se blesser à la main, reviendra à temps plein en 2024.

Le pilote japonais Tsunoda enchaîne pour une quatrième saison chez AlphaTauri.

La décision laisse Liam Lawson, qui a remplacé Ricciardo blessé, dans un rôle de réserve pour 2024 malgré une apparition impressionnante.

L’Athlétisme analyse instantanée :

Le meilleur coup de Ricciardo pour un retour chez Red Bull

Lorsque Ricciardo a accepté de rejoindre AlphaTauri 10 courses cette saison, en remplacement de Nyck de Vries en difficulté, c’était toujours une décision en pensant au long match.

Conduire la voiture la plus lente de la grille n’allait pas lui apporter le genre de satisfaction compétitive qui lui avait fait défaut pendant la majeure partie de ses deux années chez McLaren. Mais cela a offert un chemin de retour vers une voiture de pointe. En tant qu’équipe sœur de Red Bull Racing, AlphaTauri serait l’endroit où il pourrait prétendre à un siège aux côtés de Max Verstappen en 2025.

Bien que le retour de Ricciardo ait été interrompu après seulement deux courses après que l’Australien s’est cassé la main lors des essais du Grand Prix des Pays-Bas, il allait toujours être conservé chez AlphaTauri. Red Bull a eu un aperçu des compétences qui ont fait de lui huit fois vainqueur du Grand Prix, et ce séjour l’a aidé à redécouvrir son amour pour la F1. Ricciardo apporte également un attrait marketing que peu de pilotes sur la grille peuvent égaler.

Ricciardo dispose désormais de la plate-forme dont il a besoin pour revendiquer le remplacement de Sergio Pérez chez Red Bull pour 2025. C’est à lui de convaincre l’équipe qu’il a quittée de manière si sensationnelle en 2018 qu’il est prêt à revenir.

Tsunoda obtient une année supplémentaire

Bien que cela ait été la pire année de Tsunoda en termes de résultats purs, récoltant seulement trois points sur un trio de 10e places, ses performances ont été meilleures que jamais. À sa troisième saison, il est devenu chef d’équipe chez AlphaTauri et a fait preuve d’une cohérence qui lui manquait au début de sa carrière. Une plus grande concentration sur sa forme physique et sa préparation à la course, ainsi que sur l’ajustement de son approche mentale, ont porté leurs fruits, lui permettant de maximiser les opportunités limitées offertes par la gênante voiture AlphaTauri.

Une quatrième saison avec AlphaTauri donnera à Tsunoda une chance de prouver à Red Bull pourquoi il mérite d’être envisagé pour de futures opportunités au sein de son équipe senior, ce qui jusqu’à présent n’a pas été considéré comme une décision réaliste. Ricciardo est une référence compétitive et expérimentée contre laquelle il peut se mesurer, fournissant à Tsunoda – et, surtout, Red Bull – un bon moyen d’évaluer ses performances.

Quel avenir pour Lawson ?

Depuis ses débuts de dernière minute en F1 à Zandvoort en remplacement de Ricciardo, Lawson a fait de très bons arguments pour obtenir un siège de course à temps plein. Lors de seulement son troisième départ en Grand Prix à Singapour, il a décroché le meilleur résultat d’AlphaTauri de la saison en terminant neuvième. Les membres de l’équipe ont été impressionnés par sa rapidité d’adaptation et son approche calme, prenant dans sa foulée l’élan d’un début inattendu en F1.

Il a été facile de le garder dans la voiture jusqu’à ce que Ricciardo soit apte à revenir, ce qui pourrait ne pas se produire avant le Grand Prix des États-Unis à la mi-octobre.

Lawson retrouvera son rôle de réserve pour Red Bull et AlphaTauri l’année prochaine, mais devrait assister à toutes les courses de F1 dans le cadre de ce rôle. Il a admis jeudi au Japon qu’il « ne serait pas content » de retrouver un rôle de réserve, mais Christian Horner, directeur de l’équipe Red Bull, a déclaré vendredi au Japon que Lawson aurait « beaucoup de pain sur la planche avec d’autres choses à faire ». »

L’objectif de Red Bull sera de le préparer le mieux possible à un diplôme à temps plein en 2025 si un remaniement des pilotes au sein de ses deux équipes ouvre une opportunité.

L’annonce d’AlphaTauri ne laisse qu’un seul siège non confirmé sur la grille de F1 pour 2024, appartenant actuellement au pilote américain Logan Sargeant chez Williams.

(Photo : Peter Fox/Getty Images)