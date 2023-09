Daniel Ricciardo et Yuki Tsunoda restent chez AlphaTauri pour F1 2024 alors que Liam Lawson manque un siège de course

C’est Daniel Ricciardo et Yuki Tsunoda ensemble pour une saison complète chez AlphaTauri en 2024

Daniel Ricciardo et Yuki Tsunoda continueront de piloter pour AlphaTauri la saison prochaine.

Liam Lawson, qui a remplacé de manière impressionnante Ricciardo blessé lors des trois derniers Grands Prix et qui reste dans la voiture au Japon, sera pilote de réserve et de simulateur pour les deux équipes de F1 de Red Bull et « assistera à toutes les courses à plein temps ».

AlphaTauri a annoncé la nouvelle avant le GP du Japon de dimanche, la course à domicile de Tsunoda, et signifie qu’il ne reste plus qu’un siège à gagner sur la grille de F1 2024, chez Williams.

Tsunoda continuera dans l’équipe pour une quatrième saison, tandis que Ricciardo aura une saison complète de retour sur la grille alors qu’il tente de réaliser ce qu’il a déjà reconnu comme son « rêve » de revenir dans l’équipe senior Red Bull en 2025.

« Je suis ravi de rouler à nouveau avec Yuki l’année prochaine et de poursuivre le voyage avec la Scuderia AlphaTauri », a déclaré Ricciardo à propos de son nouveau contrat.

« Après les progrès que nous avons déjà réalisés et les projets pour l’avenir, c’est une période passionnante pour l’équipe. Nous construisons et c’est un sentiment formidable. Il y a beaucoup de travail à faire, mais nous allons dans la bonne direction. et il y a beaucoup à espérer. Vivement 2024 ! »

Tsunoda a déclaré : « J’ai hâte de continuer à me battre et à collaborer avec l’équipe et Daniel. Évidemment, je ferai tout ce qui est possible pour le reste de la saison et au-delà, pour progresser en tant que pilote. Je suis reconnaissant pour Red Bull et Honda, pour avoir continué à me soutenir et à croire en moi, et je suis très heureux et reconnaissant de poursuivre ce partenariat. »

Ricciardo est revenu à AlphaTauri lors du GP de Hongrie après que le Néerlandais Nyck de Vries ait été éliminé après seulement 10 courses après le début de sa saison recrue.

L'ingénieur de course en chef d'Alpha Tauri, Jonathan Eddolls, a déclaré que la récupération de Daniel Ricciardo se passait bien et qu'il n'y avait pas de précipitation pour son retour.

Mais l’Australien s’est cassé la main lors d’une chute lors des essais du GP des Pays-Bas dont il se remet encore et ne reviendra pas avant au moins le GP du Qatar dans deux semaines.

La course suivante aura lieu aux États-Unis le 22 octobre et, s’exprimant à Suzuka vendredi, l’ingénieur d’AlphaTauri, Jonathan Eddolls, a déclaré que « nous discutons encore dans un certain temps » du retour de Ricciardo.

Lawson junior de Red Bull a réalisé trois courses impressionnantes en l’absence de Ricciardo, obtenant ses premiers points en F1 avec une neuvième place au GP de Singapour la semaine dernière – le meilleur résultat d’AlphaTauri de la saison.

Héros sportif ? Nourriture préférée? Coéquipier de rêve ? Liam Lawson répond à tout dans ce quiz rapide avec Rachel Brookes.

Tsunoda occupe actuellement la 17e place du championnat des pilotes avec trois points en trois 10e places cette saison.

Le pilote japonais n’a pas réussi à boucler un tour de course lors des deux derniers Grands Prix après s’être écarté lors du tour de formation du GP d’Italie, puis avoir abandonné dans le premier tour du GP de Singapour après un contact avec Sergio Perez de Red Bull.

Lors de la conférence de presse de jeudi, Yuki Tsunoda a exposé la décision d'AlphaTauri dans les qualités respectives de Daniel Ricciardo et Liam Lawson.

Peter Bayer, PDG d’AlphaTauri, a déclaré : « Nous sommes dans une position privilégiée, où nous avons accès à plusieurs grands talents du monde Red Bull.

« Daniel et Yuki ont non seulement fait preuve d’un talent de course fantastique, mais sont également de grands ambassadeurs mondiaux de notre équipe et de notre sport. Liam s’est mis sous les projecteurs de la F1 en seulement trois courses et je suis très heureux que nous puissions continuer à le préparer pour son avenir. »

AlphaTauri est en bas du championnat des constructeurs avec cinq points alors qu’il reste sept manches de la saison 2023. Ils sont à cinq points d’Alfa Romeo, neuvième, et à sept points de Haas, huitième.

L’équipe portera un nouveau nom la saison prochaine et travaillera plus étroitement avec les champions du monde en titre Red Bull.

Laurent Mekies, ancien directeur sportif de Ferrari, deviendra l’année prochaine le directeur de l’équipe AlphaTauri.

La seule autre ouverture restant sur la grille pour 2024 est chez Williams où le coéquipier d’Alex Albon n’a pas encore été confirmé.

