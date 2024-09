Daniel Ricciardo, ému, se dirige vers une probable sortie de la F1 avec un tour qui pourrait décider du titre

Daniel Ricciardo était autrefois considéré comme un futur Formule 1 champion. Son dernier acte en F1 pourrait être de jouer les trouble-fêtes dans la course au titre.

Le rallye tardif de l’Australien à la Grand Prix de Singapour Dimanche, Ricciardo a arraché le point bonus du meilleur tour en course à son rival pour le titre Lando Norris et a aidé Max Verstappen. Ricciardo pilote pour RB, l’équipe sœur de Red Bull, et a déjà été le coéquipier de Norris et de Verstappen.

« Si Max gagne d’un point, je me garantis un beau cadeau de Noël », a déclaré Ricciardo à la chaîne britannique Sky Sports. Verstappen a remercié Ricciardo à la radio Red Bull.

Ce tour a mis en lumière Ricciardo, visiblement ému et figure populaire de la F1, avant la décision attendue de le remplacer par le pilote de réserve de RB, Liam Lawson. Il a également suscité la controverse.

Ricciardo a terminé en dehors du top 10, donc le point ne lui est pas crédité au classement, et il a terminé plus loin – à la 18e place – parce qu’il s’est arrêté pour des pneus neufs avant le tour.

Le directeur général de McLaren, Zak Brown, s’y est opposé.

« Cela illustre une fois de plus que la question des équipes A/B et de la double propriété en F1 doit être abordée car elle crée des opportunités de manipulation des résultats », a déclaré Brown à l’Associated Press.

« C’est interdit par le règlement sportif et nous devons nous assurer que ce type d’incident ne se reproduise plus à l’avenir, car à Singapour, une seule équipe en a bénéficié et ce n’était pas celle qui avait réalisé le tour le plus rapide. »

Le directeur de l’équipe RB, Laurent Mekies, a déclaré que l’équipe voulait simplement offrir à Ricciardo une course inoubliable.

« Étant donné que cela pourrait être la dernière course de Daniel, nous voulions lui donner la chance d’en savourer et de repartir avec le tour le plus rapide », a-t-il déclaré dans un communiqué.

RB n’a pas encore confirmé officiellement le départ de Ricciardo, mais le pilote a donné sa plus claire indication à ce jour selon laquelle cela pourrait être sa dernière course.

« Beaucoup d’émotions parce que je suis conscient que cela pourrait être ça », a-t-il déclaré.

La carrière de Ricciardo en F1 semblait vouée à l’échec en 2022 lorsqu’il a été battu à plate couture par Norris chez McLaren. Après un passage en tant que remplaçant chez Red Bull, il a eu une autre chance l’année dernière lorsque RB, alors sous-titré AlphaTauri, a renvoyé Nyck de Vries en milieu de saison. Cela n’a pas vraiment fonctionné, avec seulement quatre arrivées dans le top 10 en 25 courses.

« J’ai toujours dit que je ne voulais pas revenir juste pour être sur la grille, je voulais essayer de me battre pour revenir aux avant-postes et revenir avec Red Bull, mais évidemment, ça n’a pas marché. Je dois donc aussi me poser la question : « Et alors, que puis-je faire d’autre ? » », a déclaré Ricciardo à Sky Sports.

« Peut-être que la fin du conte de fées n’a pas eu lieu, mais je dois aussi regarder en arrière sur 13 ans environ, et j’en suis fier. »

Plus encore que pour ses huit victoires, la dernière en 2021, l’Australien était réputé pour son attitude décontractée et son sens de l’humour et est devenu un visage marquant de la série Netflix « Drive To Survive », qui a fait découvrir la F1 à un nouveau public et a suscité un boom d’intérêt aux États-Unis.

La voix de Ricciardo a été entendue pour la première fois dans le premier épisode de la saison 2018, qui le montrait en train de se détendre avec sa famille en Australie et de parler de son rêve de devenir champion.

Le tour le plus rapide de Ricciardo a permis à Norris de prendre le dessus sur Verstappen pour une raison très importante. Si Verstappen termine deuxième de chacune des six courses restantes du Grand Prix et des trois sprints, il conservera le championnat avec un point d’avance sur Norris.

Ricciardo a aidé un pilote d’une équipe officiellement différente, mais Norris ne se plaint pas.

« C’est comme ça en Formule 1 depuis probablement avant ma naissance, donc il n’y a rien à redire », a-t-il déclaré. « C’est la chose logique à faire, c’est une décision intelligente de leur part. Je suis content pour Daniel, c’est tout. »

