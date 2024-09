Daniel Ricciardo, déçu, répond à « toute la merde qui se passe » alors que les rumeurs autour de Red Bull se multiplient

À l’approche du week-end du Grand Prix de Singapour, certains des plus grands sujets de discussion ont porté sur le pilote VCARB Daniel Ricciardo – et sur la question de savoir si le pilote aura ou non une place sur la grille de Formule 1 après le Grand Prix de Singapour.

Un Ricciardo découragé a tenté de minimiser la situation auprès des médias après les qualifications, mais ce n’était pas facile alors qu’il évoquait sa « journée très pessimiste » qui l’a vu éliminé de la séance en Q1 tandis que son coéquipier Yuki Tsunoda s’est qualifié pour la Q3.

Daniel Ricciardo : « Avec toute la merde qui se passe, je me sens vraiment bien »

Entre la FP3 et les qualifications, les choses se sont gâtées pour le pilote VCARB n°3 de Daniel Ricciardo. L’Australien a admis qu’il avait des difficultés avec les pneus tendres, mais a estimé pendant les qualifications qu’il n’était pas en mesure de maximiser les performances promises.

« Nous n’avons pas vraiment changé grand-chose », a déclaré Ricciardo aux médias, faisant référence aux modifications apportées à sa machine VCARB entre les essais et les qualifications.

« Nous étions évidemment dans une bonne position hier, donc nous étions plutôt optimistes. [We] On ne tournait pas autour du pot. Et honnêtement, le support était bon ce matin.

« J’avais l’impression que nous avions commencé sur le même pied qu’hier, mais ensuite j’ai mis le doux et je n’étais nulle part.

« Nous avons donc fait quelques réglages pour les qualifications et nous pensions que tout irait bien, mais je ne me sentais pas à l’aise sur les pneus tendres.

« C’était misérable parce que nous étions quelque part hier, vraiment.

« Je n’ai pas commis de grosse erreur, mais je savais que je n’allais pas vite quand j’ai franchi la ligne. Je l’ai vu. Ce n’était pas très agréable. »

« Ce matin, on pouvait dire que ce logiciel ne fonctionnait pas. Mais aujourd’hui, nous en avions trois et nous n’étions pas compétitifs sur aucun d’entre eux. »

Ricciardo a souligné quelques inquiétudes concernant les pneus tendres de Pirelli, qui sont selon lui « un peu plus fragiles dans les climats plus chauds ». Mais rien n’indique qu’il serait à ce point en retrait.

« Nous étions un peu perplexes », a-t-il déclaré. « Si les EL3 avaient été des qualifications, j’aurais plutôt dit : « Ce tendre était nul parce qu’il ne mordait pas, il ne se bloquait pas. »

« Mais le fait que j’ai eu des difficultés sur les trois pneus souples que j’ai utilisés, c’est peut-être autre chose. »

L’ingénieur de course Pierre Hamelin aurait demandé à Ricciardo s’il avait senti, dès le tour de sortie, que la voiture ne serait pas rapide, mais Ricciardo a nié qu’il y avait quelque chose de manifestement anormal.

« Nous allons essayer de trouver une solution, mais le premier trimestre est nul, surtout quand on ne s’attend pas à y être », a déclaré Ricciardo.

« Évidemment, sur certaines courses, nous nous attendions à être ici, mais après hier, nous ne pensions même pas que cela serait possible avec un tour de merde. »

En savoir plus sur l’avenir de Daniel Ricciardo :

👉 Daniel Ricciardo nie tout changement de carrière après la F1 : « L’IndyCar me fait toujours peur »

👉Que s’est-il passé avec Daniel Ricciardo ? Les théories convaincantes pour expliquer son déclin brutal en F1

Le fait que son avenir en Formule 1 soit très incertain rend les choses encore plus compliquées pour Ricciardo. Avant le week-end, Helmut Marko avait évoqué le fait que Liam Lawson pourrait prendre la place de Ricciardo au sein de la VCARB après le GP de Singapour. Il est naturel que Ricciardo cherche à obtenir un bon résultat pour assurer son avenir.

« Ce serait bien de laisser une simple déclaration, mais évidemment, le premier trimestre, c’est comme ça, ça craint », a-t-il déclaré.

« Avec toute la merde qui se passait, je me sentais honnêtement bien. Je pensais que tout irait bien aujourd’hui. C’est pourquoi je me demande plutôt comment on s’est retrouvés [out] au premier trimestre ?

À l’approche du week-end du Grand Prix de Hongrie plus tôt cette année, des rumeurs similaires avaient circulé selon lesquelles Ricciardo pourrait se retrouver hors de son siège pendant la pause estivale s’il n’accélérait pas le rythme – mais l’Australien a été capable de réaliser une performance suffisamment bonne pour étouffer ces rumeurs pendant un certain temps.

Mais en arrivant à Singapour, Ricciardo ressent les choses différemment.

« Je pense qu’il y avait encore un peu d’optimisme en Hongrie », a-t-il déclaré, « et après la Q3, on se sent un peu mieux.

« J’essaie d’être optimiste, mais aujourd’hui a été une journée très pessimiste. »

Pour le jour de la course, Ricciardo a admis qu’il recherchait « une voiture de sécurité bien synchronisée » s’il voulait progresser dans le peloton.

Lire la suite : GP de Singapour : Lando Norris décroche la pole position alors que l’accident de Sainz déclenche le drame de Verstappen