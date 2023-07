Daniel Ricciardo au volant de la RB19 de Red Bull lors d’un test de pneus Pirelli alors que Christian Horner discute de la perspective d’un retour à plein temps

Daniel Ricciardo pilote la RB19 pour la première fois à Silverstone lors d’un test de pneus Pirelli

Christian Horner a déclaré que Red Bull n’avait pas l’intention de donner à Daniel Ricciardo un siège de course dans l’équipe alors qu’il se prépare à piloter la RB19 pour la première fois mardi.

Ricciardo est revenu chez Red Bull en tant que troisième pilote pour 2023 après avoir quitté McLaren à la fin de la saison dernière et participe à un test de pneus Pirelli à Silverstone cette semaine.

Ricciardo a déclaré le mois dernier que la « fin de conte de fées » de sa carrière en F1 courrait à nouveau pour Red Bull. L’Australien a remporté sept courses pour l’équipe entre 2014 et 2018 avant de partir pour Renault.

Horner est intrigué de voir comment Ricciardo se comporte lors du test de pneus – après avoir admis qu’il n’a pas reconnu le style de conduite du pilote de 34 ans lorsqu’il est revenu dans l’équipe – mais a semblé exclure la possibilité que la carrière de rêve de Ricciardo se termine. .

« Ce n’est pas quelque chose que nous prévoyons, c’est certain », a déclaré Horner lorsqu’on lui a demandé s’il était possible que Ricciardo obtienne un siège à temps plein avec l’équipe à l’avenir.

« C’était juste de lui donner l’opportunité cette année de rester dans l’équipe et de le garder autour du sport.

« Je pense que cela aurait été une perte pour le sport pour lui de disparaître et je pense que je n’ai pas reconnu le Daniel de ces deux dernières années, donc je serai très intéressé de voir quel genre de travail il fait sur Mardi.

« C’est un test important pour Pirelli, mais ce sera aussi formidable de le revoir dans une voiture Red Bull et de voir où il en est – à la fois sur le rythme et mentalement, physiquement et d’avoir son retour sur cette voiture également.

« Je pense donc que c’est une bonne opportunité pour lui de reprendre le volant d’une voiture qui vient de remporter le Grand Prix de Grande-Bretagne. »

Ricciardo espère rappeler à Red Bull « Je peux encore le faire »

Ricciardo a révélé pour la première fois en mai qu’il goûterait pour la première fois à la voiture invaincue de Red Bull en 2023 lors du test de pneus de Silverstone.

Il continue de viser un retour sur la grille en 2024 et a déclaré Sky Sports Nouvelles au GP de Miami qu’il espérait rappeler à Red Bull qu’il « peut encore le faire » lors du test de cette semaine.

« J’apprécie vraiment cette année et je pense que je vais continuer à l’apprécier, mais l’année prochaine, je pense que je serai certainement impatient de revenir sur la grille et de concourir », a déclaré Ricciardo.

« J’ai l’impression qu’il y a encore des choses à faire.

« Je continue à faire du simulateur. Je vais sauter dans la voiture en juillet pour reprendre le volant.

« Je suis sûr que cela va vraiment me stimuler et me redonner toutes ces sensations.

« Naturellement, je vais me mettre un peu de pression pour cela et essayer de rappeler à l’équipe que je peux encore le faire. Nous verrons où cela mène.

« Je sais que je serai prêt à me mettre en position d’être de retour sur la grille l’année prochaine.

« Je reste en forme. Je me donne un peu de temps mental, mais j’aime faire du sport et j’aime être actif, donc je ne me suis pas trop déformé. »

Red Bull a le champion du monde Max Verstappen sous contrat jusqu’en 2028 tandis que Sergio Perez est sous contrat pour 2024 et Horner a répété à plusieurs reprises que le siège du Mexicain n’était pas en danger malgré une mauvaise forme qui l’a vu échouer à atteindre Q3 dans cinq Grands Prix consécutifs.

Dans l’état actuel des choses, il y a des sièges ouverts pour 2024 chez Mercedes – bien que Lewis Hamilton devrait signer une prolongation de contrat sous peu – AlphaTauri, Alfa Romeo/Sauber, Haas et Williams.