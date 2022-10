Daniel Ricciardo absent de la saison 2023

Daniel Ricciardo a déclaré samedi qu’il ne courrait pas en Formule 1 la saison prochaine, mais envisageait un retour sur la grille en 2024, après que la dernière série de mouvements de pilotes ait réduit les options du pilote Mclaren hors contrat.

Le constructeur français Alpine a déclaré plus tôt samedi qu’il avait signé avec Pierre Gasly d’AlphaTauri un contrat pluriannuel pour remplacer Fernando Alonso, lié à Aston Martin, dans une formation entièrement française avec Esteban Ocon dans l’équipe appartenant à Renault à partir de la saison prochaine.

Peu de temps après, AlphaTauri a déclaré qu’il remplaçait Gasly par le Néerlandais Nyck de Vries, qui a impressionné en prenant des points lors de ses débuts en tant que remplaçant d’Alexander Albon chez Williams lors du Grand Prix d’Italie du mois dernier.

“Je savais qu’ils parlaient depuis un moment et je savais qu’ils étaient très intéressés par Pierre”, a déclaré Ricciardo, dont les seules options maintenant pour rester sur la grille sont avec Haas, huitième, ou Williams, dernier, au Grand Prix du Japon. .

“Je pense que la réalité est que je ne serai plus sur la grille en 2023. Je pense qu’il s’agit juste d’essayer de se préparer pour 24”, a ajouté le pilote de 33 ans, qui a remporté huit fois la Formule 1.

Ricciardo, qui a terminé deux fois troisième au classement général des pilotes alors qu’il courait pour Red Bull, a rejoint McLaren au début de la saison dernière.

Il a offert aux anciens champions leur première victoire depuis 2012 dans un doublé avec son coéquipier Lando Norris au Grand Prix d’Italie 2021.

Mais les résultats n’ont en grande partie pas répondu aux attentes, McLaren ayant choisi de résilier leur contrat avec lui un an plus tôt pour faire place à son compatriote australien et star montante Oscar Piastri, qui fera ses débuts en F1 avec l’équipe l’année prochaine.

Ricciardo, qui a fait ses débuts avec HRT, aujourd’hui disparu, au Grand Prix de Grande-Bretagne 2011, a précédemment déclaré qu’il n’écarterait pas un an.

Il a été associé à un rôle de pilote de réserve chez Mercedes aux côtés des habitués Lewis Hamilton et George Russell.

“C’est un peu comme si je faisais une petite pause, d’après moi et, disons, en ce qui concerne ma carrière en F1, l’intention est pour 24”, a déclaré Ricciardo, qui a exclu de courir dans une autre catégorie.

«Aussi amusant ou cool que cela puisse paraître de concourir dans autre chose, la vérité est mentalement, je n’en suis pas encore là.

“Je suis toujours tellement, tellement engagé là-dedans et je pense qu’un peu de temps sans siège me fera probablement du bien.”

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici