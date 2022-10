Daniel Ricciardo a un «plan» pour 2023 dans l’espoir d’un retour en F1 | George Russell : Nous l’aimerions chez Mercedes

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Daniel Ricciardo estime que sa collision avec Yuki Tsunoda n’était pas “à 100% de sa faute” et partage également ses plans et ses objectifs pour l’avenir

Daniel Ricciardo pense qu’une pause de la Formule 1 sera une “bénédiction déguisée” et a confirmé qu’il parlait toujours à “certaines équipes” d’un rôle de réserve en 2023, George Russell donnant son approbation à Mercedes.

Depuis l’annulation de son contrat McLaren en août, Ricciardo a vu ses options F1 viables se tarir et maintenant le seul siège disponible sur la grille à Haas, pour qui le vainqueur à huit reprises n’est pas intéressé à conduire.

Le GP de Mexico a cependant été un rappel bienvenu des talents de Ricciardo puisque l’Australien a terminé septième malgré une pénalité de 10 secondes pour une collision avec Yuki Tsunoda.

“Je peux dire en toute confiance que je ne serai pas sur la grille derrière un volant [next year]”, a déclaré Ricciardo à Sky Sports F1 par la suite. “Mais je veux toujours être dans le sport, et je veux travailler avec une équipe qui a toujours l’ambition d’être de retour sur la grille en 2024.

“J’ai l’impression qu’un peu de temps loin d’un siège de course me fera du bien, puis j’essaierai de reconstruire quelque chose pour 2024.

Daniel Ricciardo de McLaren a conduit dans Yuki Tsunoda, avec le pilote AlphaTauri contraint de se retirer du Grand Prix de Mexico en conséquence

“Je n’ai pas fini mais ça va être un peu différent.”

Ricciardo, qui a lutté aux côtés de Lando Norris depuis qu’il a rejoint McLaren en 2021, a ajouté : “Sans aucun doute, les deux dernières années ont été assez difficiles, surtout quand vous y mettez beaucoup et quand ça ne revient pas tout à fait. Ça peut vous déprimer .

“Je connais la valeur d’avoir même une pause estivale, le simple fait de s’éloigner vous donne une perspective différente.

“La façon dont les saisons sont, c’est assez implacable, vous n’avez pas vraiment la chance de reconstruire.

Daniel Ricciardo a finalement complété le dépassement de Zhou Guanyu d'Alfa Romeo, tandis que Lance Stroll et Pierre Gasly se sont percutés dans la même ligne droite

“Tout le monde est différent, mais je crois vraiment que ce sera, d’une certaine manière, une bénédiction déguisée pour moi. En faisant moins, j’accomplirai plus.”

Ricciardo a souligné qu’il était ouvert à un rôle de réserve en 2023 avec l’une des trois meilleures équipes, Red Bull, Mercedes et Ferrari.

“C’est le plan”, a-t-il expliqué. « Honnêtement, je ne [know where right now]. Je parle certainement aux équipes, mais je veux quand même évidemment garder un pied dans la porte. Comme je l’ai dit, pour 2024.

“Je suis sûr que voir les lumières s’éteindre dans la première course, j’aurai déjà cette démangeaison, donc je voudrai être de retour en 2024.”

Ricciardo a été le plus fortement lié à Mercedes, en partie parce que les champions du monde ont maintenant une place de réserve ouverte avec Nyck de Vries partant pour un siège avec AlphaTauri pour 2023.

Ricciardo était timide lorsqu’on lui a posé des questions sur Mercedes, mais a déclaré: “Il y en a assez. Il y en a assez pour certainement m’intéresser et me garder.”

Il a ensuite été rejoint sur la scène Sky Sports F1 par le patron de Mercedes, Toto Wolff, et le pilote Russell, à qui on a demandé si Ricciardo rejoindrait son équipe l’année prochaine.

« Je veux dire, ce serait intéressant. Nous aimerions voir ça ! dit Russel. “C’est à Daniel de voir ce qu’il veut faire de son avenir.”