L’acteur britannique Daniel Radcliffe a partagé une anecdote intéressante de la NSFW sur les décors de Harry Potter dans une récente émission de discussion. L’acteur de 31 ans, qui a joué le protagoniste Harry Potter dans la franchise de huit films de 2001 à 2011, était l’invité du dernier épisode de First We Feast. S’adressant à l’hôte Sean Evans, Daniel a partagé un incident lorsque le casting de Harry Potter tournait pour une scène avec des animaux.

Le film de fiction fantastique basé sur les livres classiques pour enfants de JK Rowling impliquait définitivement des dragons, des détraqueurs, des elfes et bien d’autres animaux fictifs intéressants. Cela signifiait la présence de CGI et parfois de vrais animaux sur les plateaux.

Daniel a dit à Sean qu’il se souvenait définitivement qu’il y avait beaucoup d’animaux. L’équipe de production devait avoir plus de 60 animaux sur les plateaux, même s’il n’imaginait pas qu’ils étaient souvent tous ensemble. Cependant, Daniel a dit qu’il y avait certainement une scène, dans la salle de transfiguration, où un singe dans une cage a commencé à se masturber sans relâche.

Nous ne pouvons qu’imaginer la réaction des acteurs enfants alors que l’incident pas si adapté aux enfants s’est déroulé devant eux pendant le tournage. Mais Daniel a précisé que c’était un incident rare et qu’en général, les animaux se comportaient très bien. Bien qu’il se souvienne comment sa co-star Rupert (Grint) aurait pu se faire pisser dessus par une chauve-souris à un moment donné. Mais oui, Daniel, le protagoniste, s’est échappé assez proprement après ça.

En tant qu’acteur principal de la franchise Harry Potter, Daniel a eu une occasion unique de jouer aux côtés d’une grande variété d’acteurs et de réalisateurs vétérans, comme Alan Rickman, Helena Bonham Carter, Maggie Smith et Ralph Fiennes à des personnages CGI comme Dobby et Buckbeak l’hippogriffe. Parfois, être l’ennemi juré de celui qui ne doit pas être nommé signifiait également que Daniel devait agir aux côtés de certains personnages de la jungle et d’animaux de la vraie vie, comme des hiboux et des chats.