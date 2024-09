Daniel Radcliffe parmi les célébrités qui font un don pour lutter contre l’interdiction des livres LGBTQ

Harry Potter la star Daniel Radcliffe et Docteur WhoJinkx Monsoon de , fait partie de la trentaine de célébrités qui ont fait don de leur temps ou de leurs biens à un groupe qui envoie des livres inclusifs LGBTQ dans les salles de classe à travers les États-Unis.

L’organisation à but non lucratif Pride and Less Prejudice (PLP) organisera sa quatrième vente aux enchères virtuelle annuelle, Interdit ensembleentre jeudi (26 septembre) et dimanche (29 septembre), pour collecter des fonds afin d’envoyer des livres inclusifs LGBTQ dans les salles de classe, de la maternelle à la troisième année dans les 50 États.

L’événement comprend des objets tels qu’un livre signé et personnalisé de la chanteuse Janelle Monáe, un livre signé et

photo personnalisée de Daniel Radcliffe, nouveau lauréat d’un Tony Award, une paire de billets pour le spectacle de vacances Jinkx Monsoon et BenDeLaCreme, une rencontre virtuelle avec des transgenres Super-fille et Gilets jaunes star Nicole Maines et vinyle signé par le rappeur Big Freedia.

Mousson Jinkx. (Getty)

La vente aux enchères coïncide avec la Semaine des livres interdits, un événement annuel qui attire l’attention sur

a remis en question les titres à travers le monde et « met en évidence la valeur de l’accès libre et ouvert à l’information et rassemble l’ensemble de la communauté du livre – bibliothécaires, éducateurs, auteurs, éditeurs, libraires et lecteurs – en faveur de la liberté de rechercher et d’exprimer des idées ».

Le nombre d’interdictions de livres contenant des personnages, des thèmes et des intrigues LGBTQ+, ainsi que des contenus racistes et sexuels, a augmenté aux États-Unis au cours de l’année écoulée.

En 2023, l’association caritative pour la liberté d’expression PEN America a enregistré 3 362 interdictions dans les salles de classe et les bibliothèques des écoles publiques, entraînant la perte de l’accès des étudiants à plus de 1 500 titres de 1 400 auteurs. La majorité ciblait les auteurs féminins, les personnes de couleur et/ou LGBTQ+.

PEN America a découvert que les titres les plus fréquemment interdits au cours de l’année scolaire 2022-23 étaient Genre queer, par Maia Kobabe, Mike Curato Flamme, et Des astuces, par Ellen Hopkins. Les œuvres de Margaret Atwood et Juno Dawson ont également été censurées.

Les interdictions de livres ont balayé les États-Unis. Toile)

« En 2023, l’American Library Association a constaté une augmentation de 65 % du nombre de titres ciblés pour

la censure comparée [with] 2022, en mettant l’accent sur les livres écrits et sur les personnes LGBTQ+ et les personnes de couleur », a déclaré la fondatrice du PLP, Lisa Forman.

« Fierté et Moins de Préjugés s’engage à garantir que les élèves aient accès à des livres inclusifs LGBTQ à l’école et dans leurs bibliothèques pour se voir eux-mêmes et leurs familles représentés. »

Depuis sa création en 2019, PLP a collecté quelque 250 000 $ (190 000 £) et fait don de plus de 16 000 livres à des écoles américaines.

La liste complète des célébrités qui ont donné du temps et des biens à l’événement de cette année est : les musiciens Janelle Monáe, Jason Mraz, Lance Bass, boygenius, Sara Bareilles, Big Freedia et Rufus Wainwright, les acteurs Daniel Radcliffe, Chris Colfer, Elvira, Kristin Chenoweth, Alan Cumming. , Nicole Maines, Kat Barrell, Lisa Ann Walter, Jess Darrow, Maulik Pancholy, Lily Tomlin et Miss Benny, la chef Ina Garten, l’architecte d’intérieur Bobby Berk, les auteurs Alice Oseman et Casey McQuiston, l’écrivain Jane Wagner, les comédiennes Hannah Gadsby, Cameron Esposito et Margaret Cho, les drag queens Jinkx Monsoon, BenDeLaCreme et Latrice Royale, la légende du tennis Billie Jean King, l’influenceur et préparateur physique Cody Rigsby, l’activiste Mercury Stardust et la dramaturge Shaina Taub.

