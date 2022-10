Daniel Radcliffe est «préoccupé» par ce que les parents de sa petite amie penseront de son interprétation de «Weird Al»

Beaucoup regarderont la représentation de “Weird Al” Yankovic par Daniel Radcliffe dans le prochain biopic “Weird: The Al Yankovic Story”, mais il est surtout préoccupé par la réaction des parents de sa petite amie, qui sont de grands fans du musicien comique.

Radcliffe a fait une interview avec Divertissement hebdomadaireaux côtés de sa co-vedette Evan Rachel Wood, qui joue Madonna dans le film après ses débuts au cinéma au Festival international du film de Toronto.

Au cours de l’interview, on a demandé à Radcliffe quelle était la réaction de sa petite amie, Erin Darke, à son interprétation de Yankovic, car elle est fan de lui.

L’ANCIENNE STAR DE “HARRY POTTER”, DANIEL RADCLIFFE, RÉVÈLE POURQUOI IL N’OBTIENDRA PAS LES MÉDIAS SOCIAUX

« En fait, après [director] Éric [Appel] et Al [Yankovic]les gens dont je suis le plus préoccupé par leur réaction sont probablement mes beaux-parents”, a expliqué Radcliffe.

“Le père et le frère d’Erin, parce qu’ils sont aussi de grands fans. Erin a vu le film mais je serai intéressé par ce qu’en pense Ian. J’espère vraiment qu’il l’aime”, a poursuivi la star de “Harry Potter”.

Radcliffe a été choisi par Yankovic lui-même pour jouer le rôle dans le biopic. Lors d’une apparition dans “The Tonight Show with Jimmy Fallon”, Radcliffe a parlé du moment qui s’est produit en 2010 et qui l’a amené à décrocher le rôle principal plusieurs années plus tard.

‘WEIRD AL’ YANKOVIC ET MADONNA S’EMBRASSENT DANS LA BANDE-ANNONCE POUR LE BIOPIC À VENIR

“Quand j’ai parlé à Al pour la première fois, je me suis dit : ‘Je suis immensément flatté à l’idée que tu me choisisses pour te jouer, mais genre, pourquoi moi ?'”, a-t-il déclaré.

“J’ai chanté” The Elements “aux côtés de Colin Farrell et d’une Rihanna très perplexe, qui, je pense, disait:” Qui est ce gamin et pourquoi chante-t-il tous les éléments? “”, A poursuivi Radcliffe. “Et je suppose qu’Al a vu ça et s’est dit : ‘Ce type comprend peut-être.’ Et donc m’a choisi.”

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION MOBILE FOX NEWS AUJOURD’HUI

Le biopic sur la vie de “Weird Al” Yankovic sera présenté en première le 4 novembre sur The Roku Channel.