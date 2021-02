Daniel Prude est mort et il a été jugé un homicide. Alors pourquoi n’est-ce pas un crime?

ALBANY, NY – Le monde a vu une vidéo de la mort de Daniel Prude, l’homme noir de 41 ans souffrant d’une crise qui est décédé dans une rue froide de Rochester en mars dernier, nu et menotté avec une cagoule sur la tête pendant que la police le mettait physiquement. pression sur sa tête et son corps.

Le médecin légiste a jugé qu’il s’agissait d’un homicide, causé en partie par l’asphyxie, le diagnostic controversé de «délire excité» et l’utilisation de PCP.

Mais lors de l’évaluation des preuves, les grands jurés du comté de Monroe sont parvenus à une conclusion courante dans les cas où la police a recours à la force: ils ont refusé de déposer un acte d’accusation.

À maintes reprises, les procureurs de New York ou les grands jurys ont évalué les décès de civils aux mains de la police et ont déterminé que les preuves n’étaient pas suffisamment solides pour soutenir une affaire pénale contre les agents impliqués.

La procureure générale de l’État, Letitia James, a sa propre explication: le droit de l’État et des décennies de précédents judiciaires donnent aux policiers une marge de manœuvre importante lorsqu’il s’agit d’utiliser une force potentiellement mortelle.

« Le système a été conçu pour protéger et protéger les agents contre les actes répréhensibles et la responsabilité », a déclaré James mardi après avoir annoncé la décision du grand jury Prude. « Le système permet trop souvent aux officiers d’utiliser une force mortelle inutilement et sans conséquence et c’est un système qui, à la base, est brisé. »

Le bureau du procureur général de l’État a pris en charge 42 cas dans lesquels la police est soupçonnée d’avoir causé la mort d’un civil non armé depuis 2015, lorsque le gouverneur Andrew Cuomo a pour la première fois accordé au bureau la possibilité d’enquêter sur de tels incidents.

Une poignée de ces affaires – y compris celle de Prude – ont été présentées à un grand jury ou ont été jugées. Aucun d’entre eux n’a abouti à une seule condamnation, soit parce que le grand jury a refusé de mettre en accusation, soit parce que l’État a perdu au tribunal.

Le bureau de James a publié mardi un rapport expliquant les circonstances de la mort de Prude, qui a été capturé par les caméras du corps de la police et a déclenché des manifestations à Rochester et dans le pays.

En raison des lois sur le secret de New York, James n’a pas été autorisé à discuter des preuves présentées au grand jury, bien qu’un juge du comté de Monroe ait statué que le procès-verbal pouvait bientôt être descellé.

Mais dans le rapport, le bureau de James a inclus une discussion générale sur les défis à relever pour intenter avec succès une affaire contre un policier qui a utilisé la force.

Le rapport passe en revue toutes les questions longues et juridiquement compliquées que les procureurs et un grand jury devraient examiner pour déterminer si un agent utilisant la force peut être pénalement coupable de la mort de quelqu’un.

Parmi eux:

Les agents avaient-ils une justification légale de leurs actions?

Les agents ont-ils causé la mort intentionnellement ou par imprudence? Agissaient-ils avec négligence criminelle, c’est-à-dire qu’ils n’ont manifestement pas perçu le risque de leur action?

Ont-ils utilisé la «force physique» ou la «force physique mortelle»?

S’ils utilisaient «une force physique mortelle», les agents avaient-ils une justification raisonnable?

Prises ensemble, ces questions forment un labyrinthe que les grands jurés doivent parcourir, les obligeant à essayer de comprendre l’état d’esprit et l’intention des officiers, que James a critiqués comme étant «subjectifs».

Mardi, James a suggéré que la loi de l’État pèse sur les officiers et doit être modifiée.

Plus précisément, James a déclaré que les lois de l’État doivent changer pour garantir que l’utilisation de la force meurtrière passe d’une «nécessité subjective et simple à une nécessité absolue de dernier recours, épuisant tous les autres moyens non létaux avant de recourir à la force mortelle».

Norme de force

Dans une interview l’année dernière, Alvin Bragg, qui a dirigé l’Unité des enquêtes spéciales et des poursuites du procureur général depuis sa création en 2015 jusqu’en 2018, a déclaré qu’il y avait «certains défis dans la loi».

« Le niveau de force selon lequel ces cas sont évalués doit, je pense, être rendu plus clair et moins respectueux envers les officiers », a déclaré Bragg, qui se présente maintenant pour le procureur du district de Manhattan.

« Il y a des problèmes sur les obligations de fournir des soins médicaux et si quelqu’un fuit. Je pense qu’il y a des obligations légales qui doivent être clarifiées par la législature pour faciliter la responsabilisation des agents. »

Jusqu’à présent, le Rochester Police Locust Club, le syndicat représentant les officiers locaux, a refusé de commenter la décision du grand jury, promettant une réaction complète d’ici une semaine.

Les avocats des officiers sur les lieux de l’incident de Prude ont défendu leurs clients, notant que la technique de «segmentation» utilisée – dans laquelle un officier faisait pression sur la tête de Prude et un autre mettait un genou sur son corps – était une réponse acceptable lorsque Prude a tenté de se lever.

«Nous avons discuté avec des experts de l’utilisation de ces tactiques défensives et ils disent que c’était conforme», a déclaré Matthew Rich, un avocat des officiers.

Perdre la foi

Lors de sa conférence de presse mardi à Rochester, James a déclaré qu’elle savait que la famille Prude serait déçue par le résultat. Elle a promis une «approche à multiples facettes» pour changer les lois et les politiques dans les mois à venir pour résoudre ce qu’elle considère comme des problèmes dans la législation de l’État.

«Mon bureau a présenté un dossier complet et nous avons cherché un résultat différent de celui que le grand jury nous a remis aujourd’hui», a-t-elle déclaré. « Nous avons fait tout notre possible pour démontrer les faits, mais en fin de compte, nous devons respecter la décision. »

Un groupe de législateurs de l’État de la région de Rochester a présenté une série de projets de loi en réponse à la mort de Prude, y compris un qui interdirait l’utilisation de « cagoules » – le couvre-chef placé sur Prude pour l’empêcher de cracher sur la police – et un autre qui créerait des unités d’intervention en santé mentale pour répondre aux personnes qui vivent une crise de santé mentale ou de toxicomanie, comme Prude.

«À l’heure actuelle, ma communauté souffre, et nous devons leur donner la priorité», a déclaré la sénatrice Samra Brouk, D-Rochester. aux mains des forces de l’ordre que nous avons connues ici à Rochester. «

Mike Johnson, un organisateur de Save Rochester – Black Lives Matter, a déclaré mardi qu’il avait l’impression que les militants avaient « été menés depuis si longtemps et rien que pour voir ce résultat, c’est exaspérant. »

« (Cela) vous fait vraiment perdre la foi en un avenir pour une Amérique équitable pour nos enfants », a-t-il dit. « C’est vraiment inquiétant. »

Après la décision de mardi, James a rencontré en privé la famille Prude ainsi qu’une fillette de 9 ans qui a récemment été aspergée de poivre par la police de Rochester.

Johnson a déclaré que James devrait prendre plus de temps pour entendre les résidents locaux qui «vivent dans cet état de privation de leurs droits de vote, qui vivent dans des états de pauvreté» et qui vivent dans des quartiers avec une police agressive.

Il a dit que James avait offert de «bons mots» sur sa détermination à obtenir justice. Mais, il s’est demandé: «Où cela nous a-t-il menés?»

« Il semble que ce soit hors de ses mains », a déclaré Johnson.

Contribution: Tiffany Cusaac-Smith, équipe de l’État de New York

