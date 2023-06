Daniel Penny inculpé: le fonds juridique de l’ex-Marine dépasse 2 millions de dollars après l’inculpation du grand jury pour la mort de Jordan Neely dans le métro

Vidéo: « Je savais que je devais agir », Daniel Penny détaille l’étranglement du métro de New York

Un grand jury a voté pour inculper un ancien marine américain de 24 ans pour la mort d’un New-Yorkais sans-abri de 30 ans qu’il a placé dans un étranglement mortel dans une rame de métro de Manhattan le mois dernier.

Daniel Penny a d’abord été accusé d’homicide involontaire coupable au deuxième degré lorsqu’il a été traduit devant le tribunal pénal de Manhattan le 12 mai. Il n’a pas plaidé coupable et est resté en liberté sous caution de 100 000 $.

Mercredi, un grand jury a inculpé M. Penny pour homicide involontaire coupable au deuxième degré et homicide par négligence criminelle. L’acte d’accusation devrait être rendu public à une date ultérieure.

Suite à la nouvelle, un fonds juridique mis en place pour soutenir le jeune homme de 24 ans a dépassé 2,8 millions de dollars alors que les conservateurs continuent de saluer M. Penny comme un héros. Pendant ce temps, la famille de Neely a salué l’acte d’accusation et a remercié l’AOC et « tous les manifestants pacifiques et tous ceux qui croient encore que de mauvaises actions devraient avoir des conséquences ».

M. Penny a défendu ses actions dans des entretiens avec Fox News et Le New York Post.