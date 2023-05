Daniel Penny accusé d’homicide involontaire sur Jordan Neely

Honnêtement, nous n’étions pas sûrs que cela se produirait réellement…

BOSSIP a précédemment rapporté la mort de Jordan Neely, un homme noir qu’un passager justicier blanc à bord d’une rame de métro de New York a tué lors d’une crise de santé mentale. Aujourd’hui, selon ABCActualités, le justicier en question, Daniel Penny, s’est rendu aux fins d’arrestation pour homicide involontaire coupable au deuxième degré. Notre cynisme envers l’arrestation est enraciné dans le fait que le NYPD n’a emmené Penny pour interrogatoire qu’après le meurtre viral et l’a rapidement relâché dans la nature.

Les avocats de Penny ont publié la déclaration suivante :

«Lorsque M. Penny, un vétéran décoré de la Marine, est intervenu pour se protéger et protéger ses compatriotes new-yorkais, son bien-être n’était pas assuré. Il a risqué sa propre vie et sa sécurité, pour le bien de ses compagnons de voyage », indique le communiqué du cabinet d’avocats Raiser and Kenniff. « Le résultat malheureux a été la mort involontaire et imprévue de M. Neely. »