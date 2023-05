Daniel Penny accusé d’homicide involontaire pour la mort de Jordan Neely dans une affaire qui a secoué New York

Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit sur les États-Unis envoyé directement dans votre boîte de réception chaque matin en semaine Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit par e-mail du matin aux États-Unis

Onze jours après que Daniel Penny a mortellement étranglé Jordan Neely dans une rame de métro de New York, l’ancien US Marine a été officiellement inculpé d’homicide involontaire coupable au deuxième degré.

M. Penny, 24 ans, s’est rendu au 5e arrondissement du département de police de New York à Manhattan le 12 mai avant sa brève interpellation menottée devant le tribunal pénal de Manhattan plus tard dans l’après-midi.

Il n’a pas inscrit de plaidoyer à l’accusation. Un grand jury se réunira pour déterminer un acte d’accusation. Il a été libéré après avoir versé une caution de 100 000 dollars et sa prochaine comparution est prévue le 17 juillet.

L’affaire entourant la mort de Neely, qui a été enregistrée sur un téléphone portable et largement partagée, a suscité un large débat et des protestations sur des questions de race, de justice pénale, de soins urgents pour les personnes sans abri et de soutien aux New-Yorkais souffrant de troubles mentaux.

Les législateurs et les groupes de défense ont souligné le meurtre de Neely et les attitudes dominantes approuvant la violence des justiciers comme une conséquence tragique d’une épidémie de politique défaillante et de négligence institutionnelle envers les populations les plus vulnérables de la ville.

L’enquête sur la mort de Neely a impliqué plusieurs entretiens avec des témoins, un examen des preuves photo et vidéo et une discussion avec le bureau du médecin légiste, qui a déterminé que la cause du décès de Neely était un homicide.

Le bureau du procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, a déterminé qu’il y avait une raison probable d’inculper M. Penny.

« Jordan Neely devrait encore être en vie aujourd’hui, et mes pensées continuent d’être avec sa famille et ses proches alors qu’ils pleurent sa perte pendant cette période extrêmement douloureuse », a déclaré M. Bragg dans un communiqué après la comparution de M. Penny devant le tribunal.

L’affaire a également capturé la volatilité de la couverture médiatique sensationnelle autour de New York et d’autres villes dirigées par les démocrates, avec des réseaux et des experts décrivant les criminels sans abri comme une menace apocalyptique et existentielle retenant les résidents en otage.

M. Penny a été salué comme un héros par des personnalités de droite dans des revendications qui résonnent sur les réseaux sociaux ; Greg Gutfeld, animateur de Fox News décrit l’homicide involontaire coupable comme « pro-criminel » et « anti-héros ». Une campagne de collecte de fonds en ligne pour la défense juridique de M. Penny a été lancée sur la plateforme chrétienne de financement participatif GiveSendGo, un site Web créé en réponse à GoFundMe supprimant les campagnes d’extrême droite qui violaient ses conditions d’utilisation. La collecte de fonds a collecté près de 500 000 dollars au 12 mai.

Daniel Penny s’est rendu aux autorités le 12 mai alors qu’il risquait d’être arrêté et accusé d’homicide involontaire coupable dans la mort de Jordan Neely. (AFP via Getty Images)

M. Penny, un étudiant du comté de Suffolk à Long Island, a servi dans les Marines en tant que carabinier de 2017 à 2021 et a atteint le grade de sergent, selon les archives militaires.

Le 1er mai, un homme identifié comme M. Penny a placé l’ancien artiste de rue sans-abri de 30 ans dans un étranglement pendant plusieurs minutes sur le sol d’un train F sur la plate-forme Broadway-Lafayette à Manhattan.

Des témoins ont déclaré que Neely, qui souffrait d’une crise de santé mentale dans les jours et les mois qui ont précédé sa mort, est entré dans le wagon en se plaignant bruyamment de la faim et de la soif, a déclaré qu’il n’avait pas peur d’aller en prison ou de mourir, puis a jeté son veste au sol avant que M. Penny ne l’attrape par derrière et ne le fasse tomber au sol. La vidéo du téléphone portable a capturé M. Penny clouant Neely au sol pendant plusieurs minutes alors que son bras était enroulé autour de son cou. Des témoins ont déclaré que Neely n’avait physiquement attaqué personne dans le train ce jour-là.

Les avocats de M. Penny ont déclaré dans un communiqué partagé avec le L’indépendant qu’ils sont « confiants », il sera « pleinement absous de tout acte répréhensible » lorsque tous les « faits et circonstances » apparaîtront.

« Lorsque M. Penny, un vétéran décoré de la Marine, est intervenu pour se protéger et protéger ses compatriotes new-yorkais, son bien-être n’était pas assuré. Il a risqué sa propre vie et sa sécurité, pour le bien de ses compagnons de voyage », selon le communiqué de la firme Raiser and Kenniff.

« Le résultat malheureux a été la mort involontaire et imprévue de M. Neely », ont-ils écrit.

Daniel Penny a comparu pour sa mise en accusation devant le tribunal pénal de Manhattan le 12 mai. (Reuters)

La famille de Neely et l’équipe juridique qui les soutient ont à plusieurs reprises caractérisé M. Penny comme le seul agresseur qui a aggravé la détresse de Neely en violence mortelle.

« Daniel Penny a la chance de réécrire son histoire au fil du temps », a déclaré Lennon Edwards lors d’une conférence de presse à Manhattan le 12 mai. « Il ne peut pas réécrire la fin de l’histoire. L’histoire se termine avec ses bras enroulés autour du cou de Jordan et l’étouffant à mort.

L’avocat Donte Mills a affirmé qu ‘ »il n’y avait pas eu d’attaque » contre les passagers du métro avant que M. Penny ne saisisse Neely par le cou et ne le cloue au sol du train.

« M. Neely n’a attaqué personne. Il n’a touché personne. Il n’a frappé personne. Mais il a été étouffé à mort », a déclaré M. Mills.

Les avocats se tenaient aux côtés d’André Zachery, le père de Neely, et de Mildred Mahazu, la tante de Neely, avec une photo de Neely portant une casquette et une toge de fin d’études.

M. Penny « a agi avec indifférence », a déclaré M. Mills.

«Il ne se souciait pas de Jordan, il se souciait de lui-même. Et nous ne pouvons pas laisser cela subsister », a-t-il ajouté. « Qu’est-ce qu’il pensait qu’il allait se passer? »

L’avocat Donte Mills, à droite, a comparu avec Mildred Mahazu et Andre Zachery, la tante et le père de Jordan Neely, respectivement, lors d’une conférence de presse le 12 mai. (Reuters)

Neely, qui était connu pour son imitation précise de Michael Jackson dans la rue et dans le métro, était bien connu des travailleurs de proximité des sans-abri et des intervenants d’urgence. Il a été arrêté à plusieurs reprises, principalement pour des délits mineurs, et pour au moins deux cas d’agression dans le métro.

Peu de temps avant que les accusations ne soient annoncées par les procureurs de Manhattan le 11 mai, des groupes de défense des sans-abri et des responsables de la ville ont organisé des événements distincts – une veillée pour la mort de New-Yorkais sans-abri devant l’hôtel de ville, un rassemblement demandant justice pour Neely’s – soulignant l’ampleur des décès parmi les personnes qui dormir dans la rue et dans le métro.

Sur les 640 décès parmi les New-Yorkais sans abri en 2021, 151 n’étaient pas hébergés, selon les données de la ville. Et au cours de l’année la plus meurtrière jamais enregistrée pour la population sans-abri de New York, 815 personnes sont mortes sans abri en 2022.

Plus de 70 000 personnes dorment dans le système d’hébergement de la ville, selon la Coalition pour les sans-abri. Ce chiffre n’inclut pas les milliers de New-Yorkais dans les rues et les métros de la ville.

Dans son premier discours public sur la mort de Neely, après que deux douzaines de personnes ont été arrêtées lors de manifestations et de vigiles appelant à l’action de la ville, le maire Eric Adams a déclaré que « Jordan Neely ne méritait pas de mourir », sa « vie comptait » et sa mort « jamais ». aurait dû arriver.

« Cela devrait être un point d’inflexion pour notre ville », a dit La présidente du conseil municipal de New York, Adrienne Adams, « se concentrer sur la garantie que les New-Yorkais ont accès aux services essentiels nécessaires pour être en bonne santé et en sécurité, et nous faisons les investissements budgétaires et les changements de politique nécessaires pour y parvenir ».