Daniel M. Tellep, un ingénieur aérospatial qui a initié une fusion entre Lockheed et Martin Marietta pour former le plus grand entrepreneur militaire du monde, puis en est devenu le premier directeur général, est décédé le 26 novembre à son domicile de Saratoga, en Californie. Il avait 89 ans. Sa mort a été confirmée par sa fille Susan Tellep. M. Tellep était à la tête de Lockheed à la fin de la guerre froide. Lockheed, basé à Calabasas, se débattait et cherchait à faire face à une demande potentiellement diminuée avec le relâchement des tensions mondiales, tout comme Martin Marietta, dirigé à l’époque par Norman R. Augustine. La fusion, en 1995, a créé un géant de l’industrie de la défense. En 2019, le chiffre d’affaires de Lockheed Martin étaient 59,8 milliards de dollars. «La ‘fusion d’égal à égal’» qu’il a orchestrée entre Lockheed et Martin «a conduit à des innovations et des capacités qui continuent de protéger notre nation, nos alliés et nos idéaux les plus élevés», a déclaré Marillyn Hewson, présidente exécutive de Lockheed Martin, dans un communiqué après La mort de M. Tellep. En tant que directeur général de Lockheed puis de Lockheed Martin, M. Tellep a supervisé le développement de satellites de communications militaires, de satellites de renseignement photographique, du télescope spatial Hubble et plus encore.

En tant qu’ingénieur chez Lockheed, il était un pionnier des systèmes spatiaux et de technologie des missiles. Il a été le principal scientifique des premières expériences de vol de rentrée du pays, menées pour déterminer comment un missile nucléaire pouvait au mieux traverser l’atmosphère, dans l’espace, puis revenir dans l’atmosphère sans être détruit. Il a également travaillé sur des systèmes de missiles balistiques lancés sous-marins et sur la production de tuiles thermiques pour protéger les navettes spatiales. « Il avait beaucoup de connaissances sur la façon d’empêcher les choses de brûler, en gros », a déclaré son collègue de longue date David Klinger lors d’un entretien téléphonique. «Il était très bon en mathématiques ainsi qu’en pratique pour faire fonctionner les choses. Et il était si bon que l’entreprise l’a mis en charge de plus en plus de personnes.

Daniel Tellep est né le 20 novembre 1931 à Forest City, en Pennsylvanie, à environ 25 miles au nord-est de Scranton, de John et Mary Tellep. Son père a travaillé comme transformateur de charbon puis comme menuisier. Sa mère, qui avait immigré d’Europe de l’Est lorsqu’elle était enfant, travaillait pour une entreprise de filetage. La famille a ensuite déménagé à San Diego, où son père a travaillé comme machiniste et où Daniel a grandi. Daniel était obsédé par le vol dès son plus jeune âge, quand il a commencé à développer une passion pour les modèles réduits d’avions; dans un mémoire qu’il a écrit pour sa famille, il se souvient avoir construit son premier: «Il ne fait aucun doute que le modèle fini était brut, mais il était là, en trois dimensions, reconnaissable comme l’un des avions populaires de l’époque, et je pouvais le tenir sur mon bras et le déplacer comme s’il était en vol. Je me souviens de l’avoir regardé pendant des heures.