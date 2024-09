Daniel Lubetzky rejoint Shark Tank alors que Mark Cuban s’en va

Lubetzky complète les thèmes de la série autour du rêve américain et de l’enchantement pour l’entrepreneuriat. Né au Mexique, il a vu son père diriger des entreprises lorsqu’il était enfant. Lorsqu’il était adolescent, la famille a déménagé aux États-Unis et, en 2004, après avoir créé d’autres entreprises, il a lancé sa marque Kind, qui met l’accent sur le fait que ses snacks sont dépourvus d’arômes artificiels et de conservateurs. Un accord avec Starbucks en 2009 a permis à la marque d’atteindre encore plus de clients. En 2020, Mars, le fabricant de M&M’s et de Snickers, a acquis Kind et a valorisé l’entreprise à environ 5 milliards de dollars.

Lubetzky dit qu’il se considère comme un joueur d’équipe alors qu’il rejoint l’émission de façon permanente.

« De nombreux enfants et familles regardent cette émission ensemble », a déclaré Lubetzky lors d’une interview en juin sur le plateau de « Shark Tank » à Los Angeles, ajoutant que l’émission est un moyen pour les téléspectateurs d’en apprendre davantage sur l’entrepreneuriat. « C’est une façon incroyable de contribuer. »

Newbill affirme que Lubetzky n’est pas un remplaçant direct de Cuban. (L’émission accueille également quatre nouveaux requins invités, dont le capital-risqueur Rashaun Williams et le directeur général de la chaîne de restauration rapide Raising Cane’s, Todd Graves.)

«« Personnellement, je ne pense pas que l’on puisse remplacer Mark Cuban », a déclaré Newbill. « C’est une force de la série. »